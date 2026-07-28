Commonwealth Games 2026: हरियाणा की शर्मिला धनखड़ ने रचा इतिहास, पैरा एथलेटिक्स में भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल

Sharmila Dhankar Wins Gold in CWG 2026: ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है।

Sharmila Dhankar Creates History in CWG 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स इतिहास का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। शर्मिला ने अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स पदक का 20 साल लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। शर्मिला की जीत को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं शर्मिला

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव छितरौली की रहने वाली हैं। अब पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ भारत की पहली कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। महिला शॉट पुट F57 इवेंट में शर्मिला धनखड़ ने शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान दिलाया। 9.81 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि भारत के नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज कराया। शर्मिला की यह सफलता देश के पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा मानी जा रही है। उन्होंने साबित किया कि कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर बड़े मंच पर इतिहास बनाया जा सकता है।

2 साल की उम्र में पोलियो का हुई थीं शिकार

शर्मिला धनखड़ की सफलता संघर्ष, हौसले और मजबूत इच्छाशक्ति की प्रेरक कहानी है। महज दो साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन की मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना किया। 18 साल की उम्र में शादी के बाद उन्हें लंबे समय तक घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हालात इतने मुश्किल हुए कि आखिरकार वह अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके लौट आईं। इसके बाद दूसरे पति अजीत सिंह के प्रोत्साहन और परिवार के सहयोग से उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में कदम रखा। उनके सपनों को पूरा करने के लिए परिवार ने वर्ष 2023 में अपना घर तक बेच दिया। 34 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाली शर्मिला ने 2021 में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर अपनी पहचान बनाई और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

शर्मिला के पैतृक गांव में जश्न का माहौल

शर्मिला की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके पैतृक गांव छितरौली समेत पूरे महेंद्रगढ़ जिले और हरियाणा में जश्न का माहौल है। गांव में परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। लोगों ने कहा कि शर्मिला की यह सफलता पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और यह उन लाखों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते हैं। खासतौर पर पैरा खिलाड़ियों के लिए शर्मिला की कहानी साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत के दम पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है।