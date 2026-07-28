मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के फिलहाल थमने से शेयर बाजार थोड़ा संभला हुआ लग रहा है। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन सोमवार को बड़ी तेजी के साथ बंद होने के बाद मंगलवार को बाजार हल्की गिरावट के साथ खुला, हालांकि कुछ ही मिनटों में बाजार ग्रीन हो गया।

Stock Market Opening 28 July: मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के फिलहाल थमने से शेयर बाजार थोड़ा संभला हुआ लग रहा है। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन सोमवार को बड़ी तेजी के साथ बंद होने के बाद मंगलवार को बाजार हल्की गिरावट के साथ खुला, हालांकि कुछ ही मिनटों में बाजार ग्रीन हो गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 76,831 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 24 अंक फिसलकर 23,971 पर खुला।

सुबह 9.51 बजे बीएसई 27 अंकों की तेजी के साथ 76,857 पर, जबकि निफ्टी 15 अंक उछलकर 24,011 पर कारोबार कर रहा था।

इन शेयरों में तेजी

इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCLTECH, एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, इटरनल, इंडिगो, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, ITC, बजाज फिन्सर्व और एलटी के शेयर में तेजी देखी जा रही है। इन्फोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 3.06% की तेजी देखी जा रही है।

इन शेयरों में गिरावट

ऐक्सिस बैंक, कोटक बैंक, TCS, SBIN, ट्रेंट, मारुति, रिलायंस, BEL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्रासेमको, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, LT, NTPC, अडाणी पोर्ट्स, पावरग्रिड और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। बीईएल के शेयर में सबसे ज्यादा 3.00% की गिरावट देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं

मध्यपूर्व में जारी संघर्ष थमने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी देखी की जा रही है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 1.03% फिसलकर 87.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.03% की गिरावट, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.05% की तेजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.43% की गिरावट देखी जा रही है।

तेजी के साथ बंद हुआ था बाजार

कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 776 अंकों की बड़ी तेजी के साथ 76,835 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 228 अंकों के उछाल के साथ 23,995 पर बंद हुआ। बीते कारोबारी सप्ताह में शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन सोमवार को इस सिलसिले पर ब्रेक लगा और बाजार ने रफ्तार पकड़ ली।