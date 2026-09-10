Punjab News: पंजाब चुनाव से पहले AAP में बड़ा फेरबदल, 3 बड़े नेता नेशनल एग्जीक्यूटिव से किए बाहर

Punjab Elections 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। सीएम भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं अमन अरोड़ा समेत 3 नेताओं को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर किया गया है।

Punjab Elections: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने अपनी शीर्ष समितियों में बदलाव करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को 10 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) में शामिल किया है। इसके अलावा पंजाब मामलों के पार्टी सह-प्रभारी और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी PAC में जगह दी गई है। AAP की PAC पार्टी के अहम राजनीतिक फैसले लेने वाली शीर्ष समितियों में शामिल है। भगवंत मान इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर PAC में विशेष आमंत्रित सदस्य थे, लेकिन अब उन्हें इसका स्थायी सदस्य बनाया गया है। हरपाल सिंह चीमा की एंट्री से पंजाब सरकार के एक और वरिष्ठ नेता को पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले मंच पर जगह मिली है।

अमन अरोड़ा समेत 3 नेताओं की छुट्टी

संगठन में सबसे ज्यादा चर्चा 23 सदस्यीय नेशनल एग्जीक्यूटिव में हुए बदलाव को लेकर है। पंजाब AAP के अध्यक्ष अमन अरोड़ा, जगरांव की विधायक सरवजीत कौर मानुके और तलवंडी साबो की विधायक बलजिंदर कौर को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया गया है। इनकी जगह मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन और विभव कुमार को नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया है। राजबीर घुम्मन का नाम ED की ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ और लैंड फ्रॉड से जुड़ी जांच में सामने आने के बाद चर्चा में रहा है।

पंजाब पर AAP का बढ़ा फोकस

शीर्ष समितियों में पंजाब के नेताओं को मिली अहम भूमिका को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भगवंत मान को PAC का स्थायी सदस्य बनाए जाने से पंजाब सरकार और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच सीधा तालमेल और मजबूत होने की संभावना है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब AAP के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य बन गया है। ऐसे में पार्टी के सामने पंजाब में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इस प्रदर्शन को दोहराना पार्टी के लिए आसान नहीं माना जा रहा है।

सत्ता विरोधी माहौल से निपटने की चुनौती

आगामी चुनाव में AAP को कांग्रेस, BJP और शिरोमणि अकाली दल समेत विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। विपक्षी दल रोजगार, कानून-व्यवस्था, नशे की समस्या और राज्य की वित्तीय स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी सरकार के सामने चुनौती बने हुए हैं। हाल में पंजाब सरकार ने करीब 85 हजार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि कर्मचारी संगठन लंबित किस्तों और बकाया भुगतान को लेकर अपनी मांगें उठाते रहे हैं। नशे के मुद्दे पर भी पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि AAP का कहना है कि उसकी सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में यह मुद्दा चुनाव के दौरान अहम रहने की संभावना है।

सत्येंद्र जैन को PAC में जगह क्यों अहम?

पंजाब मामलों के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन को PAC में शामिल किया जाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पंजाब से जुड़े संगठनात्मक और चुनावी फैसलों में केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी और समन्वय की भूमिका बढ़ सकती है। आने वाले समय में उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान को लेकर पार्टी के फैसले इस फेरबदल की असली दिशा बताएंगे। AAP के सामने एक तरफ भगवंत मान सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी भावनाओं और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की जरूरत है।