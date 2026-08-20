Punjab Crime News : बस अड्डे से घर जा रही महिला को पहले बुरी तरह पीटा फिर दो गोलियां मारकर की हत्या

By
Harpreet Singh
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पंजाब के जिला पटियाला के पातड़ा में एक महिला की हत्या की वारदात सामने आई है। महिला की हत्या गोली मारकर की गई। लेकिन आरोपियों ने महिला को गोली मारने से पहले उसकी काफी ज्यादा पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
Punjab Crime News : बस अड्डे से घर जा रही महिला को पहले बुरी तरह पीटा फिर दो गोलियां मारकर की हत्या
Punjab Crime News : बस अड्डे से घर जा रही महिला को पहले बुरी तरह पीटा फिर दो गोलियां मारकर की हत्या

पंजाब के पातड़ां पुराने बस अड्डे के पास आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

Punjab Crime News (आज समाज), पटियाला : पटियाला में पातड़ां पुराने बस स्टैंड के पास हुई एक सनसनीखेज वारदात में एक महिला पर कुछ हमलावरों ने उस समय हमला कर दिया जब वह बस से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल ही जा रही थी। आरोपियों ने पहले महिला पर बेसबॉल बैट से वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी।

पिटाई करने के बाद एक आरोपी ने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक महिला पर दो फायर किए जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही पुलिस को वारदात की सूचना मिली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। हालांकि हमलावर कौन थे और महिला पर किस लिए हमला किया इस बात का खुलासा नहीं हो सका है।

वारदात के सभी एंगल की हो रही जांच

मृतका की पहचान पातडां की सुंदर बस्ती निवासी दिलप्रीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह उर्फ बंटी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दिलप्रीत कौर बस से उतरकर पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। वारदात के समय पास में मौजूद एक आॅटो चालक लखवीर सिंह भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

उसे तुरंत इलाज के लिए राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पातड़ां के प्रभारी इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास की दुकानों व सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। थाना प्रभारी गगनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि इस वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पारिवारिक रंजिश और अन्य सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है।

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