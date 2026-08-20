Video: लॉर्ड्स में फिर दिखा गांगुली वाला अंदाज, मिक्स्ड डिसएबिलिटी टीम ने इंग्लैंड को हराया, टीशर्ट उतारकर मनाया जश्न

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Amit Upadhyay
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India’s Mixed Disability Team: भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 118 रन से बड़ी जीत दर्ज की। जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में खिलाड़ियों ने सौरव गांगुली के 2002 के जश्न को याद करते हुए टीशर्ट उतारकर जश्न मनाया।
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लॉर्ड्स में 24 साल पहले गांगुली ने टीशर्ट उतारकर जश्न मनाया था, जिसे डिसएबिलिटी टीम ने रिक्रिएट कर दिया।

India’s Mixed Disability Team Celebration: लॉर्ड्स की बालकनी… भारत की शानदार जीत… और फिर खिलाड़ियों ने अपनी टीशर्ट उतारकर लहरा दी। वहां खड़े कुछ अधिकारियों ने भी ब्लेजर उतारकर लहरा दिए। कुछ ही सेकंड में यह नजारा क्रिकेट फैंस को 2002 के उस ऐतिहासिक पल में ले गया, जब सौरव गांगुली ने इसी मैदान की बालकनी में शर्ट लहराकर भारत की जीत का जश्न मनाया था। इस बार यह खास पल भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम ने दोहराया। इंग्लैंड के खिलाफ सातवें और आखिरी टी20 मैच में भारत ने 118 रन की बड़ी जीत दर्ज की। जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में खिलाड़ियों और अधिकारियों ने गांगुली के उस यादगार अंदाज को अपने तरीके से फिर से जीवंत कर दिया।

DCCI ने शेयर किया वीडियो

डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (DCCI) ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में खिलाड़ी और टीम से जुड़े अधिकारी लॉर्ड्स की बालकनी में नजर आए। जीत की खुशी में उन्होंने अपने कोट और ब्लेजर उतारे और तिरंगे के साथ जश्न मनाया। DCCI ने इस पल को भारत की लॉर्ड्स में जीत से जुड़ी खास खुशी बताया। इस जीत की खासियत सिर्फ 118 रन का बड़ा अंतर नहीं है। यह मुकाबला इसलिए भी यादगार बन गया, क्योंकि भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी टीम ने लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर अपनी प्रतिभा और जज्बा दिखाया। मैच के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में हुआ जश्न इस जीत को हमेशा के लिए यादगार बना गया। भारत सीरीज 4-3 से हार गया, लेकिन आखिरी मैच में लॉर्ड्स की बालकनी वाला जश्न यादगार पल बन गया।

भारत ने 118 रन से दर्ज की जीत

सात मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 206 रन बनाए। भारत की शुरुआत अच्छी रही और बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत की ओर से अर्जुन गवरे ने 44 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद कप्तान माजिद माग्रे ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर नाबाद 63 रन ठोक दिए। उनकी इस तेज पारी की बदौलत भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया।

इंग्लैंड की पारी 88 रन पर सिमटी

206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते रहे और पूरी टीम सिर्फ 88 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से हिलाल अहमद वानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने 21 रन देकर चार बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं जयेश परमार ने भी तीन विकेट हासिल किए। उन्होंने 14 रन देकर तीन विकेट चटकाए। इस तरह भारत ने इंग्लैंड को 118 रन से हरा दिया।

सीरीज फिर भी इंग्लैंड के नाम

भारत ने आखिरी मुकाबला बड़े अंतर से जीता, लेकिन सात मैचों की पूरी सीरीज इंग्लैंड ने 4-3 से अपने नाम की। भारत सीरीज नहीं जीत सका, लेकिन आखिरी मैच की जीत ने टीम और खिलाड़ियों को जश्न मनाने का शानदार मौका दिया। मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा क्रिकेट से ज्यादा उस जश्न की हुई, जिसने पुरानी यादें ताजा कर दीं। यह नजारा देखकर 2002 का वह पल याद आ गया, जब सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शर्ट लहराई थी।