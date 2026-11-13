Haryana News: हरियाणा में भी महंगा हुआ दूध, वीटा ने कीमतों में 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की

मदर डेयरी और अमूल के दूध महंगे होने के बाद वीटा ने भी दूध के दामों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार सुबह से लागू हो गईं। फुल क्रीम और स्टैंडर्ड श्रेणी का दूध चार रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि टोंड और डबल टोंड दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं।

Haryana News: मदर डेयरी और अमूल के दूध महंगे होने के बाद वीटा ने भी दूध के दामों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें शुक्रवार सुबह से लागू हो गईं। फुल क्रीम और स्टैंडर्ड श्रेणी का दूध चार रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि टोंड और डबल टोंड दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं।

फुल क्रीम मिल्क 4 रुपये महंगा

वीटा के नए रेट के अनुसार, फुल क्रीम दूध अब 76 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पहले इसकी कीमत 72 रुपये प्रति लीटर थी। इसी तरह स्टैंडर्ड दूध के दाम 66 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं। टोंड दूध अब 60 रुपये के बजाय 62 रुपये प्रति लीटर और डबल टोंड दूध 54 रुपये के बजाय 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

सरकार दे रही सब्सिडी

हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. रामअवतार गर्ग ने बताया कि प्लांटों में किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता पर इसका अधिक बोझ न पड़े, इसके लिए सामान्य पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर और सीएम पैक्स से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है।