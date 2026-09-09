IMD Weather Update: आज दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी ! हरियाणा-पंजाब में मौसम शांत, हिमाचल और उत्तराखंड में होगी बारिश

IMD Weather Update Today: मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 9 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं।

IMD Weather Forecast 9 September 2026: देश के कई हिस्सों में अब मानसून कमजोर पड़ रहा है। धीरे-धीरे बारिश कम होती जा रही है और अगले 2-3 सप्ताह में उत्तर भारत से मानसून की विदाई हो जाएगी। हालांकि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मानसून फिलहाल एक्टिव है और भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पहाड़ी राज्यों में स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में आज मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। दिन के समय धूप और बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। चलिए जानते हैं देशभर का मौसम अपडेट।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ सकती है गर्मी

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे NCR में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध या धुंधली धूप रह सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक 9 से 15 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर के लिए बारिश की कोई विशेष चेतावनी नहीं है। हालांकि मौसम पूरी तरह साफ रहने की गारंटी नहीं है और स्थानीय स्तर पर बादल बनने या हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट नहीं

हरियाणा में भी आज मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। IMD ने राज्य के लिए 9 सितंबर को कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दिन के समय कुछ इलाकों में धूप तेज रह सकती है। बारिश को लेकर फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। हालांकि स्थानीय मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है।

पंजाब में आज भी शांत रहेगा मौसम

पंजाब में भी 9 सितंबर को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक राज्य के लिए आज से अगले कई दिनों तक कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में मौसम फिलहाल शांत रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन भारी बारिश जैसी स्थिति के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। दिन में गर्मी महसूस हो सकती है और रात के तापमान में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश में मैदानी राज्यों के मुकाबले मौसम थोड़ा अलग रह सकता है। राज्य के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि IMD ने 9 सितंबर से 15 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में मौसम अलग-अलग समय पर बदल सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। यात्रियों को पहाड़ी सड़कों पर स्थानीय मौसम और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मौसम गतिविधि फिलहाल उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। IMD ने 9 सितंबर को उत्तराखंड के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके बाद 10 से 15 सितंबर तक कई दिनों के लिए भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान जैसी स्थिति की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। IMD ने 8 सितंबर के अपने अपडेट में पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई थी। वहीं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने का अनुमान है।

पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का असर

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण बारिश हो सकती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल बड़े मौसम अलर्ट की स्थिति नहीं है। IMD के 9 सितंबर के अपडेट में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगले सात दिनों तक कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। पूर्वी राजस्थान में 11 सितंबर के बाद गरज-चमक और आंधी की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है।