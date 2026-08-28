Haryana Punjab Gold Silver Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जानें हरियाणा-पंजाब का आज का भाव

Haryana Punjab Gold Silver 28 August 2026 Price Today: आज 28 अगस्त 2026 को पंजाब और हरियाणा में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,880 और 22 कैरेट ₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम है। जानें चांदी का हाल।

Haryana Punjab Gold Silver 28 August 2026 Price Today: आज 28 अगस्त, 2026 को पंजाब के स्थानीय बाजारों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। उपलब्ध बाजार अपडेट के अनुसार, पंजाब में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,54,880 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है।

गहनों और निवेश के लिए सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए कैरेट के हिसाब से कीमत में अंतर समझना जरूरी है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है।

पंजाब में सोने के भाव

24 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,488

24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,54,880

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,47,500

पंजाब में चांदी का ताजा रेट

पंजाब में चांदी की कीमत भी मजबूत बनी हुई है। 28 अगस्त को चांदी का भाव करीब ₹265 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 1 किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,65,000 बैठती है।

चांदी (1 ग्राम): ₹265

चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,65,000

हरियाणा में सोने के भाव

हरियाणा में भी 28 अगस्त, 2026 को सोने की कीमत पंजाब के लगभग समान स्तर पर है। यहां 24 कैरेट सोना ₹1,54,880 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास है।

24 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,488

24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,54,880

22 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹14,750

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,47,500

हरियाणा में चांदी का भाव

हरियाणा में चांदी की कीमत शहर के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। मौजूदा क्षेत्रीय रुझानों के मुताबिक, चांदी का भाव करीब ₹265 है। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,65,000 है।