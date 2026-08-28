Punjab CM News : आज पंजाब के हजारों युवाओं को बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर मिल रहा रोजगार : मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुलिस बल के विस्तार के साथ-साथ पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टरों, एसआई और एएसआई के 1,600 नए जिला-कैडर के पदों को विभागीय तरक्की के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी है।

बिना रिश्वत, बिना सिफारिश के आधार पर योग्यता के अनुसार अब तक 70,840 युवाओं को दी गईं सरकारी नौकरियां

महज साढ़े चार साल में पुलिस बल में 13,092 कर्मचारी शामिल, 3,298 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी

Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। मान ने कहा कि पिछले करीब साढ़ चार साल में बिना रिश्वत, बिना सिफारिश अब तक 70,840 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

मान पंजाब पुलिस में भर्ती युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों में पुलिस बल में 13,092 जवान शामिल किए गए हैं, जबकि 3,298 और कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही पुलिस बल के विस्तार के साथ-साथ पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टरों, एसआई और एएसआई के 1,600 नए जिला-कैडर के पदों को विभागीय तरक्की के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी है।

प्रदेश में सुरक्षा के लिए पुलिस बल अहम

मान ने कहा कि यह कदम पंजाब की कड़ी मेहनत से हासिल शांति-व्यवस्था बनाए रखने और अशांति, आतंकवाद के खतरे और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है। मान ने एक्स पर लिखा कि आज जालंधर के पीएपी ग्राउंड पर पंजाब पुलिस में शामिल होने वाले 1,746 युवा लड़के-लड़कियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

ये युवा ‘बिना रिश्वत, बिना सिफारिश’, निर्मल योग्यता के आधार पर भर्ती हुए हैं… पिछले लगभग ढाई साल में हमारी सरकार 70,840 से अधिक नौकरियां दे चुकी है, जोकि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये नए भर्ती हुए बहादुर जवान पूरी ईमानदारी और लगन से पंजाब और देश की रक्षा करेंगे… सभी युवाओं और उनके परिवारों को इस नई शुरूआत के लिए बहुत-बहुत बधाई। पंजाब पुलिस परिवार में स्वागत है।

नए भर्ती जवानों को लोगों की सेवा करने का किया आह्वान

पीएपी ग्राउंड पर 1,746 नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नए रंगरूटों को पंजाब पुलिस के परिवार का अभिन्न अंग बनने पर बधाई दी और उन्हें समर्पण, व्यावसायिकता और मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देने पर गर्व है, जो राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा, यदि केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को 36 हजार रुपये वेतन देती है तो पंजाब सरकार अपने कर्मचारी को 50 हजार रुपये वेतन देती है। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देती है, जो राज्य सरकार की रीढ़ हैं।