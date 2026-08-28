Ankit Baliyan Murder: भूपेंद्र ढींगरा ने किया अंकित बालियान को मारने का दावा ! पहले गोगी गैंग ने ली थी जिम्मेदारी

Haryanvi Singer Ankit Baliyan Murder: हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की हत्या के मामले में दो अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। पहले सोनीपत निवासी भोलू शाहपुरिया ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसके बाद भूपेंद्र ढींगरा नाम के शख्स ने हत्या करने का दावा किया है।

Haryanvi Singer Ankit Murder Case: हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर अंकित की गोली मारकर हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भूपेंद्र ढींगरा नाम का शख्स खुद को सिंगर और एक्टर बताते हुए हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा कर रहा है। इससे पहले गोगी गैंग के भोलू शाहपुरिया की ओर से भी सोशल मीडिया पर अंकित की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। खास बात यह है कि दोनों दावों में हत्या की वजह और जिम्मेदारी को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। पुलिस ने अभी तक इन वायरल दावों की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

अंकित की हत्या, जिम्मेदारी के दो दावे

अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम शामली में जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अंकित जिम से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर पहले गोगी गैंग के भोलू शाहपुरिया की ओर से हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट सामने आई। इसके बाद शाम को भूपेंद्र ढींगरा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। इस तरह एक ही हत्याकांड को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

भूपेंद्र ढींगरा ने वीडियो में क्या दावा किया?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भूपेंद्र ढींगरा खुद को सिंगर और एक्टर बताता नजर आ रहा है। वीडियो में वह अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करता है। उसके मुताबिक अंकित ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और अपशब्द कहे थे। वीडियो में ढींगरा दावा करता है कि इसी बेइज्जती और मारपीट का बदला लेने के लिए उसने अंकित की हत्या कराई। उसने यह भी दावा किया कि वारदात दिनदहाड़े हुई और कोई उसे रोक नहीं सका। पुलिस इस वीडियो की सत्यता और इसमें किए गए दावों की जांच कर रही है।

पहले भोलू शाहपुरिया ने ली थी जिम्मेदारी

इससे पहले सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के भोलू शाहपुरिया के नाम से एक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें उसने अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। पोस्ट में हत्या को दुश्मनी और अंकित द्वारा गैंग से जुड़े व्यक्ति पर बनाए गए गाने से जोड़ने की बात कही गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस दावे को भी जांच के दायरे में रखा है। शामली हत्याकांड की जांच एसटीएफ को भी सौंपी गई है और पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है।

CCTV में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात

इस हत्याकांड से जुड़ा करीब एक मिनट छह सेकेंड का CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में अंकित के जिम से बाहर निकलने के बाद की गतिविधियां दिखाई देती हैं। अंकित अपनी कार के पास पहुंचे, तभी चार हमलावर पैदल उनकी तरफ आते दिखाई दिए और उन्होंने उन्हें घेरकर गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से निकलते हुए दिखाई देते हैं। CCTV फुटेज अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा है। इससे हमलावरों की संख्या, उनकी गतिविधियों और वारदात के तरीके को समझने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सबसे बड़ा सवाल- असली कातिल कौन?

अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकित बालियान की हत्या के पीछे वास्तव में कौन है और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले लोगों का इस वारदात से क्या संबंध है। एक तरफ भोलू शाहपुरिया का दावा सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र ढींगरा का वीडियो मामले को और पेचीदा बना रहा है। पुलिस दोनों दावों को सबूतों के साथ मिलाकर देख रही है। अंकित की हत्या को लेकर गैंगवार के एंगल की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या हत्या किसी पुरानी रंजिश, गाने को लेकर विवाद या किसी आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी थी।