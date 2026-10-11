कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन को कांग्रेस के समर्थन पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, ताकि अराजकता का फायदा उठाकर वे सत्ता हथिया सकें।

Himachal News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन को कांग्रेस के समर्थन पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, ताकि अराजकता का फायदा उठाकर वे सत्ता हथिया सकें।

जनादेश का सम्मान करने की अपील

हमीरपुर के परिधि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को संविधान के दायरे में अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से जनादेश का सम्मान करने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में कानून-व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए उचित कदम उठा रही है।

‘कांग्रेस ने किया संस्थानों का अपमान’

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला और वीएस रमादेवी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज जब सारे संवैधानिक संस्थान कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उन्हें परेशानी हो रही है।

होली लॉज को कमजोर करने का आरोप

जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं पर कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल बना सकता है। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर होली लॉज को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई

पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा की बयानबाजी पर कहा कि भाजपा में अनुशासनहीनता के मामलों में सभी के लिए समान नियम हैं और गलत बयानबाजी पर कार्रवाई हो सकती है। सांसद कंगना रनौत के बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में संस्कारों को प्राथमिकता दी जाती है और सभी को उनका पालन करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर भी सवाल उठाए।