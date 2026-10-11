UP News: पर्ची देखकर दुख दूर करने वाला ‘काली सरकार’ निकला भगोड़ा वारंटी, चढ़ा पुलिस के हत्थे, देखें पूरा वीडियो

उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 10 साल से फरार एक हिस्ट्रीशीटर मऊरानीपुर क्षेत्र के कुंआं गांव स्थित काली सरकार मंदिर में पकड़ा गया। प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज मंदिर में काली बाबा के नाम से रह रहा था और वहां अपना दरबार चलाता था।

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 10 साल से फरार एक हिस्ट्रीशीटर मऊरानीपुर क्षेत्र के कुंआं गांव स्थित काली सरकार मंदिर में पकड़ा गया। प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज मंदिर में काली बाबा के नाम से रह रहा था और वहां अपना दरबार चलाता था। उसके दरबार में रोजाना लोग अपनी हाजिरी लगाते थे। प्रदीप शुक्ला के खिलाफ न्यायालय ने दो मामलों में वारंट जारी जारी किए हैं। गिरफ्तार आरोपी हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के चौहान थोक-पोक का निवासी है।

काली सरकार के नाम से दरबार

मऊरानीपुर के सर्किल ऑफिसर रत्नेश सिंह ने बताया कि प्रदीप शुक्ला करीब 10 साल पहले हरदोई से भागकर झांसी आया था। यहां वह विभिन्न इलाकों में अलग अलग नाम से रहता रहा। कुछ साल पहले उसने मऊरानीपुर में खुद को एक संत के रुप में स्थापित कर लिया और सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार के नाम से दरबार लगाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, हरदोई न्यायालय में उसके खिलाफ दो मामले लंबित हैं। इनमें एक मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 394, 397 और 411 तथा दूसरे मामले में धारा 324 का उल्लेख है। दोनों मामलों में न्यायालय से स्थायी वारंट जारी किए गए थे।

https://t.co/xhFRxP26WA — Sachin Gupta (@Sachingupta) October 11, 2026

फेसबुक पर 3 लाख फॉलोअर

वह दरबार में लोगों के पर्चे देखना, उन्हें ज्योतिष परामर्श देना और ऐसे ही अन्य काम करना शुरू कर दिया। मऊरानीपुर में बड़ी संख्या में लोग उसके दरबार में जाने लगे। वह दरबार में सेना की वर्दी जैसी पोशाक पहनकर उपस्थित होता था। फेसबुक पर भी अपने ज्योतिषीय परामर्श की रील डालकर वह लोगों को आकर्षित करता था। फेसबुक पर 3 लाख से अधिक लोग उसके ‘काली सरकार दरबार’ पेज को फॉलो करते हैं।

पुलिस के अभियान में धराया

वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 अक्टूबर को मऊरानीपुर थाना पुलिस ने हरदोई कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और आरोपी सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार को गिरफ्तार कर लिया। वह लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था और मऊरानीपुर क्षेत्र में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था।