Himachal News: कमरे में फंदे से लटका मिला IIT का छात्र, खराब परीक्षा परिणाम से था परेशान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आईआईटी मंडी का है, जहां एक छात्र का शव कटौला में किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्र सोमवार शाम पीएचडी के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का परिणाम आने के बाद से परेशान था।

Himachal News: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आईआईटी मंडी का है, जहां एक छात्र का शव कटौला में किराये के कमरे में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि छात्र सोमवार शाम पीएचडी के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का परिणाम आने के बाद से परेशान था।

फोन नहीं उठाने पर हुई चिंता

छात्र ने मंगलवार को जब फोन नहीं उठाया और दरवाजा भी नहीं खोला, तो परिजनों को चिंता हुई। पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1:40 बजे कटौला पंचायत के प्रधान महेश्वर सिंह ने सूचना दी कि कटौला स्कूल के समीप किराये पर रह रहा आईआईटी का छात्र काफी देर से कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची।

कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने चिटकनी तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो गुरप्रीत सिंह रस्सी के फंदे से लटका था। वह डलहौजी का रहने वाला था। RFSL की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।