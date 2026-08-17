Himachal Crime News : धर्मशाला जिला कारागार में खूनी संघर्ष, कैदियों ने जेल कर्मियों पर किया हमला, 11 जेल कर्मी, चार कैदी घायल

धर्मशाला के लाला लाजपत राय जिला कारागार परिसर में कैदियों की चिकित्सीय टीम की ओर से नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही थी, उसी दौरान कैदियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। इसमें 11 जेल कर्मी जबकि चार कैदी घायल हुए हैं। वहीं चार जेल कर्मी और एक कैदी गंभीर रूप से घायल होने का समाचार मिला है।

खतरनाक मामलों में जेल में बंद हैं हमलावर कैदी

Himachal Crime News (आज समाज), धर्मशाला : धर्मशाला के लाला लाजपत राय जिला कारागार में बीते रोज उस समय खूनी संघर्ष देखने को मिला जब अचानक कुछ कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 11 जेल कर्मी जबकि चार कैदी घायल हुए हैं। वहीं चार जेल कर्मी और एक कैदी गंभीर रूप से घायल होने का समाचार मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह झड़प रविवार दोपहर को हुई। जिन कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर हमला किया है वे सभी हत्या और अन्य गंभीर प्रकार के मामलों में जेल में बंद हैं।

इस तरह किया पुलिस कर्मचारियां पर हमला

पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर को जेल परिसर में कैदियों की चिकित्सीय टीम की ओर से नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही थी, उसी दौरान कैदियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। इसी बीच तैश में आकर एक कैदी ने अपना सिर खिड़की पर दे मारा, जिससे खिड़की का कांच टूट गया। कांच टूटने के बाद कैदी ने टूटे शीशे का टुकड़ा उठाकर अपने गले पर रख लिया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा।

सुरक्षा कर्मी जब उसे बचाने और रोकने के लिए आगे बढ़े तो अन्य कैदी भी उनके साथ भिड़ गए व सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कैदी ने खिड़की के टूटे कांच से सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में चार सुरक्षा कर्मियों के पेट, चेहरे, बाजू सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर घाव आए। बीच-बचाव और झड़प के दौरान सात अन्य कर्मियों को भी चोटें आई हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि धर्मशाला जेल में कैदियों की ओर से मारपीट करने की सूचना मिलते ही धर्मशाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जेल प्रशासन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जारी है।

इधर नाहन में आपस में भिड़े कैदियों के दो गुट

वहीं दूसरी तरफ आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद विचाराधीन बंदियों के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कारागार के ब्लॉक-ए में हुई इस घटना में कुछ विचाराधीन बंदियों को चोटें आई हैं। कारागार प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस थाना सदर नाहन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।