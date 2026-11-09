Himachal News: धामी में खेला गया पारंपरिक ‘पत्थर का खेल’, 400 साल पुरानी परंपरा, पत्थर मारकर घायल करने की रस्म

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Sudhanshu Chouhan
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शिमला जिले के धामी गांव में सोमवार को 'पत्थर का खेल' परंपरा निभाई गई। इस दौरान दो पारंपरिक गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक पत्थरबाजी का खेल चला। दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए।

Himachal News: शिमला जिले के धामी गांव में सोमवार को ‘पत्थर का खेल’ परंपरा निभाई गई। इस दौरान दो पारंपरिक गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक पत्थरबाजी का खेल चला। दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए। इसी बीच जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लग गया और उनकी आंख के पास चोट आई। घाव से खून निकलते ही खेल रोक दिया गया। इसके बाद परंपरा के अनुसार महेश वर्मा के रक्त से मंदिर में मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया। मेले में इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

‘नरबलि’ का विकल्प है परंपरा

दीवाली के अगले दिन हर साल मनाए जाने वाले लगभग 400 साल पुराने रिवाज में ग्रामीणों के दो समूह एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यह तब तक चलता है जब तक कि किसी प्रतिभागी को हल्की चोट न लग जाए। इसके बाद, घायल व्यक्ति के खून की कुछ बूंदें देवी भद्रकाली को अर्पित की जाती हैं। माना जाता है कि यह परंपरा ‘नरबलि’ के विकल्प के रूप में शुरू हुई थी। सदियों पहले, देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य विपत्तियों से सुरक्षा पाने के लिए नरबलि दी जाती थी।

महेश वर्मा को लगा पत्थर

राजपरिवार के सदस्य जगदीश सिंह ने बताया कि इस बार जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लगा है। उनकी आंख के पास हल्की चोट आई और घाव से खून निकला। इसके बाद परंपरा के अनुसार उनके रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाया गया। उन्होंने बताया कि महेश वर्मा को गंभीर चोट नहीं आई है। मौके पर मौजूद स्वयंसेवक उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले गए। फर्स्ट एड देने के बाद वह अपने घर चले गए।

राजदरबार से शुरू हुई शोभायात्रा

मेले की धार्मिक और पारंपरिक रस्मों के बारे में मंदिर के मुख्य पुजारी भारद्वाज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले के दिन शोभायात्रा की शुरुआत राजदरबार से हुई। इसके बाद तय परंपराओं के अनुसार पत्थर का खेल आयोजित किया गया। पुजारी भारद्वाज ने बताया कि पत्थर का खेल संपन्न होने के बाद इससे जुड़ी अन्य धार्मिक और पारंपरिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सभी रस्में निर्धारित रीति-रिवाजों के अनुसार निभाई गईं।

हजारों लोग पहुंचते हैं देखने

इस आयोजन में राजपरिवार से जुड़ी परंपराओं, स्थानीय आस्था और ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को स्थानीय लोग आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाते हैं। आधुनिक दौर में भी धामी का यह मेला अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस अनूठे आयोजन को देखने पहुंचते हैं।