UP News: नोएडा में सनसनीखेज वारदात, स्कूटी पैर से छू गया तो युवक को पीट-पीटकर मार डाला, दूसरा जख्मी

नोएडा से सोमवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। सेक्टर-15 स्थित एक पार्क में दीवाली की रात जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान स्कूटी की टक्कर लगने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें 25 वर्षीय अमित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

UP News: नोएडा से सोमवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। सेक्टर-15 स्थित एक पार्क में दीवाली की रात जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान स्कूटी की टक्कर लगने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें 25 वर्षीय अमित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त शिवम घायल हो गया।

स्कूटी पैर से छूने पर विवाद

एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि सेक्टर-15 स्थित पार्क में अमित अपने दोस्त शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद समेत अन्य युवकों के साथ मौजूद था। इसी दौरान सभी स्कूटी से वहां से जाने लगे। शिवम की स्कूटी पार्क में जन्मदिन मना रहे आफताब के पैर से छू गई। इस बात को लेकर आफताब और शिवम के बीच कहासुनी हो गई।

युवक की पीटकर हत्या

आफताब ने शिवम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद शिवम ने भी अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान अमित और शिवम के सिर में चोट लग गई। अमित को गंभीर चोट आई। दोनों को उनके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। शिवम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

परिजनों को सौंपा गया शव

घटना की सूचना मिलने पर फेज-1 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमॉर्टम कराया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया।

आरोपियों की तलाश जारी

वारदात के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर पहुंची तो वे नहीं मिले। उनके मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिले। पुलिस आरोपियों के परिचितों और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा, उनकी लोकेशन और आपसी संपर्कों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं।