SMAT 2026: टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव की हुई वापसी, सीधा कप्तान बनकर लौटे, 5 महीने से नहीं खेला कोई मैच

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी.

नई दिल्ली. भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव की टी20 टीम में वापसी हुई है. उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में जगह दी गई है. इस स्टार बल्लेबाज को सोमवार को मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया. पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार करीब पांच महीने बाद क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो मुंबई को एलीट ग्रुप डी में जगह मिली है. इस ग्रुप में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ की टीमें भी शामिल हैं. सूर्यकुमार को रणजी ट्रॉफी के शुरुआती चार राउंड के लिए मुंबई की टीम में जगह नहीं मिली थी. माना जा रहा था कि अगर श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनको मुंबई के वाइट बॉल टूर्नामेंट में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने अपने बयान में कहा, “भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मुंबई की अगुआई करेंगे. उनके साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का व्यापक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी का कौशल है.”

शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर भी टीम में शामिल

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी मुंबई की टीम में जगह दी गई है. उनके अलावा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी होगी. शार्दुल हाथ में चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में नहीं खेल पाए थे. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई की कप्तानी मिलने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि मुंबई का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टीम की अगुआई करना सम्मान की बात है.

सूर्यकुमार ने कहा, “हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. मुझे भरोसा है कि सभी खिलाड़ी एकजुट होकर पूरे जोश के साथ खेलेंगे. हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.”

मुशीर और सरफराज खान भी मुंबई की टीम में

मुंबई की घोषित टीम में मुशीर खान और सरफराज खान की जोड़ी को भी शामिल किया गया है. दोनों भाई आगामी टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से खेलेंगे. मुंबई अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को कोलकाता में हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से करेगी.

मुंबई की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, दिव्यांश सक्सेना, सुवेद पारकर, मुशीर खान, सरफराज खान, साईराज पाटिल, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर, शम्स मुलानी, मैक्सवेल स्वामीनाथन, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा और हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर)।