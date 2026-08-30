Himachal Pradesh Gold Silver Price 30 August 2026: आज 30 अगस्त 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹1,46,050 और 24 कैरेट ₹1,53,350 प्रति 10 ग्राम है। जानें चांदी का भाव।

Himachal Pradesh Gold Silver Price 30 August 2026: आज 30 अगस्त, 2026 को हिमाचल प्रदेश में सोने के भाव गिरे हैं। उपलब्ध बाजार जानकारी के मुताबिक, राज्य में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,46,050 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,53,350 प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज किया गया है।

सोने की शुद्धता के आधार पर इसकी कीमत में अंतर देखने को मिलता है। 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना अधिक शुद्धता वाला होता है और निवेश के लिहाज से भी इसकी मांग रहती है।

22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट

हिमाचल प्रदेश में आज के सोने के भाव इस प्रकार हैं:

22 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹14,605

22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,46,050

24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,53,350

गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए कैरेट के साथ-साथ प्रति ग्राम और प्रति 10 ग्राम कीमत की जानकारी रखना जरूरी है। इससे खरीदारी के दौरान कीमत का बेहतर आकलन किया जा सकता है।

चांदी का भाव चढ़ा

हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमत ऊपर चढ़ी है। बाजार अपडेट के अनुसार, चांदी का भाव करीब ₹260 प्रति ग्राम है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,60,000 है।

चांदी (1 ग्राम): ₹260

चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,60,000

शिमला से बिलासपुर तक बदल सकते हैं भाव

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली अंतर संभव है। शिमला, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में स्थानीय टैक्स, ज्वेलर्स एसोसिएशन और बाजार की स्थिति के कारण अंतिम कीमत थोड़ी अलग हो सकती है।

नोट: दिए गए भाव संकेतात्मक हैं। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, टैक्स और स्थानीय शुल्क जुड़ने के बाद वास्तविक भुगतान राशि अलग हो सकती है।