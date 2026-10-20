Shimla Murder: शिमला के जुब्बल में नेपाली मूल के युवक की हत्या, हाईवे किनारे मिला खून से लथपथ शव

Shimla Murder News: शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में 33 वर्षीय नेपाली मूल के युवक हिरेन्द्र की हत्या कर उसका खून से लथपथ शव हाईवे किनारे फेंक दिया गया। मृतक के सिर और गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Shimla Highway Murder: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 33 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका शव नेशनल हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। मृतक के शरीर, सिर और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

सड़क किनारे पड़ा मिला शव

जानकारी के अनुसार यह पूरी वारदात शिमला जिले के जुब्बल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आई। रात के वक्त हाईवे से गुजर रहे कुछ कार सवार युवकों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में पड़े देखा। जब वे पास गए तो पाया कि वह व्यक्ति पूरी तरह बेसुध था और उसके सिर व मुंह से काफी खून बह रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मौके से एंबुलेंस को बुलाया गया। हालांकि जब एंबुलेंस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और जांच की, तो उन्होंने युवक को मृत घोषित कर दिया।

नेपाली युवक के रूप में शिनाख्त

पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नेपाली मूल के हिरेन्द्र (33) के रूप में हुई है। मृतक पिछले कुछ समय से जुब्बल क्षेत्र में ही रह रहा था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला के पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने जांच-पड़ताल तेज कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रत्यक्षदर्शी के बयानों, घटनास्थल की परिस्थितियों और मृतक के शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशानों को आधार बनाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द इस सनसनीखेज वारदात के असल कारणों और इसमें शामिल आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।