Haryana News: सोनीपत में पेड़ से टकराई कार, माता के दर्शन करने जा रही सास-बहू की मौत

सोनीपत से मंगलवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी जा रहे एक परिवार की कार बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार सास-बहू की मौत हो गई।

Haryana News: सोनीपत से मंगलवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी जा रहे एक परिवार की कार बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार सास-बहू की मौत हो गई।

अस्पताल में सास-बहू की मौत

मृतकों की पहचान सोनीपत के ठस्का म्हारा गांव निवासी मुनेश एवं कोमल के रूप में हुई है। दोनों अपने परिवार के साथ एक कार में सवार होकर भीमेश्वरी माता के दर्शन करने जा रही थीं। रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में सास मुनेश एवं बहू कोमल गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल सास को उपचार के डीघल सीएचसी में भर्ती करवाया और बहू को पीजीआई एमएस रोहतक भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पेड़ से टकराई कार

जानकारी के मुताबिक, सोनीपत जिले के ठस्का म्हारा गांव निवासी हैप्पी अपनी मां मुनेश व पत्नी कोमल व बच्चों के साथ माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी आ रहा था। जब वह बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास पहुंचा तो अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार सास-बहू की मौत हो गई।

पॉस्टमॉर्टम के बाद सौंपे गए शव

बेरी पुलिस थाने की जांच अधिकारी आरती ने बताया कि बेरी-गोच्छी मार्ग पर कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की सूचना मिली थी। हादसे में सास-बहू की मौत हो गई। मुनेश का झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया गया और कोमल का पीजीआई एमएस रोहतक में पोस्टमॉर्टम करवाया गया।