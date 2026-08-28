Raksha Bandhan: देश के लिए दी जान, बहनों का प्यार दिल में रखा, 27 साल बाद शहीद मेजर के संदूक से निकलीं राखियां

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Amit Upadhyay
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Major Sudhir Walia Story: देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अशोक चक्र से सम्मानित मेजर सुधीर कुमार वालिया का फौजी संदूक करीब 27 साल बाद खोला गया तो उसमें बहनों की भेजी राखियां मिलीं। मेजर वालिया ने इन राखियों को कलाई से उतारने के बाद किताबों के बीच सहेजकर रखा था।
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मेजर सुधीर वालिया 1999 में करगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे।

Raksha Bandhan 2026: कुछ यादें समय के साथ धुंधली नहीं पड़तीं, बल्कि साल गुजरने के साथ और ज्यादा अनमोल हो जाती हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर सुधीर कुमार वालिया की कहानी में भी ऐसी ही यादों का एक भावुक अध्याय सामने आया है। करीब 27 साल बाद उनके परिवार ने उनका फौजी संदूक खोला, तो उसके भीतर से ऐसी चीजें मिलीं, जिन्होंने शहीद मेजर और भाई-बहनों के बीच के गहरे रिश्ते की यादें फिर से ताजा कर दीं। संदूक में सबसे भावुक कर देने वाली चीजें थीं बहनों की भेजी हुई राखियां। परिवार के मुताबिक मेजर वालिया ने राखियां अपनी कलाई से उतारने के बाद उन्हें फेंका नहीं था। उन्होंने उन्हें किताबों के बीच सहेजकर रख लिया था। वर्षों बाद जब यही राखियां संदूक से बाहर निकलीं, तो उस भाई की आखिरी निशानी बन गईं, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।

राखियां किताबों में सहेजकर रखीं

राखी का धागा आमतौर पर कुछ दिनों बाद कलाई से उतर जाता है और उसकी जगह एक नई याद ले लेती है। मेजर सुधीर वालिया के लिए बहनों की भेजी राखियों का महत्व कुछ और था। उन्होंने इन्हें संभालकर रखा। परिवार को जब वर्षों बाद संदूक खोलने पर ये राखियां मिलीं तो उस दौर की यादें फिर जीवंत हो गईं। बहन आशा वालिया के मुताबिक ये राखियां उनके लिए आज भी भाई के प्यार की निशानी हैं। जिस कलाई पर राखी बंधी थी, उसी कलाई ने देश की रक्षा का संकल्प निभाया। बाद में वही राखियां किताबों के बीच सुरक्षित रख दी गईं और करीब तीन दशक तक परिवार से दूर उस संदूक में पड़ी रहीं। परिवार के लिए यह खोज इसलिए भी भावुक कर देने वाली थी, क्योंकि संदूक खोलना आसान फैसला नहीं था। उसमें सिर्फ एक सैनिक की चीजें नहीं थीं, बल्कि एक बेटे, भाई और परिवार के सदस्य की पूरी दुनिया से जुड़ी यादें बंद थीं।

कौन थे मेजर सुधीर कुमार वालिया?

मेजर सुधीर कुमार वालिया भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 9 PARA (Special Forces) यूनिट में तैनात थे। उनका परिवार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के बनूरी गांव से जुड़ा था। उनका जन्म 24 मई 1968 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था, जहां उस समय उनके पिता सूबेदार मेजर रुलिया राम वालिया की तैनाती थी। उन्होंने शुरुआती शिक्षा हिमाचल प्रदेश में हासिल की और बाद में सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहरा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से सैन्य प्रशिक्षण लिया। 11 जून 1988 को उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला। शुरुआत में वे 4 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए और बाद में उन्होंने 9 PARA (SF) में सेवा देने का विकल्प चुना।

जनरल वेद प्रकाश मलिक के ADC भी रहे

मेजर वालिया का सैन्य करियर असाधारण साहस और जिम्मेदारी से भरा रहा। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक के ADC के रूप में भी काम किया। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर जाने की इच्छा जताई और विशेष अनुमति लेकर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। उनका संबंध सिर्फ युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं था। वे एक अत्यंत प्रशिक्षित विशेष बल अधिकारी थे और कठिन अभियानों में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सम्मान मिला। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें सेना में एक असाधारण अधिकारी के तौर पर याद किया जाता है।

29 अगस्त 1999 को कुपवाड़ा में शहादत

कारगिल युद्ध के बाद भी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की कार्रवाई जारी थी। 29 अगस्त 1999 को मेजर सुधीर वालिया ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के दौरान उन्हें गोली लगी, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को निर्देश देना जारी रखा। मिशन पूरा होने के बाद ही उन्हें वहां से निकाला गया। गंभीर रूप से घायल मेजर वालिया ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इससे पहले सेना पदक भी मिल चुका था।

संदूक में बंद था भाई-बहनों का प्यार

मेजर वालिया के सैन्य जीवन की बहादुरी की कहानियां तो इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन संदूक से मिली राखियां उनके व्यक्तित्व का एक बेहद निजी और भावुक पहलू सामने लाती हैं। देश के लिए लड़ने वाला एक सैनिक मोर्चे पर कितना भी कठोर क्यों न हो, परिवार के रिश्ते उसके भीतर की भावनाओं को हमेशा जीवित रखते हैं। बहनों की भेजी राखियों को संभालकर रखना इसी संवेदनशील पक्ष की झलक देता है। इन राखियों ने परिवार को उस भाई की याद दिलाई, जिसके लिए बहनों का प्यार सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं था। राखी का वह धागा उनके लिए इतना खास था कि उन्होंने उसे उतारने के बाद भी सुरक्षित रखा।