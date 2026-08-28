Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? नहाने से लेकर पूजा के 5 नियम

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। मान्यता के अनुसार ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, घर के मंदिर की सफाई कर पूजा-पाठ करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है।

Chandra Grahan 2026 Rules: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त यानी शुक्रवार को लग रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है। द्रिक पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू हो चुका है। ग्रहण का समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए और स्नान-दान के क्या नियम हैं।

सबसे पहले स्नान करने की परंपरा

पारंपरिक मान्यता के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे ग्रहण काल के बाद शुद्धता की प्रक्रिया पूरी होती है। धार्मिक पंचांग स्रोत भी ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की सलाह देते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं।

घर के मंदिर में पूजा और दीपक जलाएं

स्नान के बाद कई परिवारों में घर के मंदिर की सफाई करके दीपक जलाने और पूजा-पाठ करने की परंपरा है। आप अपनी आस्था के अनुसार भगवान की पूजा कर सकते हैं और मंत्र या प्रार्थना कर सकते हैं। ग्रहण के बाद धार्मिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करना हिंदू परंपरा में सामान्य माना जाता है।

पूजा करने के बाद प्रसाद भी बांटें

स्नान और पूजा के बाद घर में प्रसाद बनाने और उसे परिवार के सदस्यों में बांटने की परंपरा भी कई जगहों पर निभाई जाती है। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगर आपने ग्रहण से पहले कोई धार्मिक वस्तु या भोजन अलग रखकर रखा था, तो अपनी परंपरा के अनुसार उसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं।

दान-पुण्य करना माना जाता है शुभ

ग्रहण के बाद दान करने की भी धार्मिक परंपरा है। द्रिक पंचांग के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान देना पुण्यकारी माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, कपड़े या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान कर सकते हैं।

घर में पहले से रखा खाना न खाएं

ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों को लेकर भी धार्मिक मान्यताएं हैं। पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद पुराना पका हुआ भोजन त्यागकर ताजा भोजन बनाने की सलाह दी जाती है। द्रिक पंचांग भी ग्रहण के बाद पुराने पके भोजन को छोड़कर ताजा भोजन लेने की परंपरा का उल्लेख करता है।

ग्रहण खत्म होने के बाद क्या न करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद बिना स्नान किए पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान शुरू न करने की परंपरा है। पहले स्नान कर साफ कपड़े पहनने और फिर पूजा करने की मान्यता है। इसी तरह ग्रहण के दौरान रखा हुआ पहले से पका भोजन दोबारा खाने से बचने और संभव हो तो ताजा भोजन बनाने की परंपरा बताई गई है। ग्रहण के बाद घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई किए बिना धार्मिक गतिविधियां शुरू न करने की मान्यता भी कई जगहों पर प्रचलित है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद दान-पुण्य को टालने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना शुभ माना जाता है।