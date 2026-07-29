IMD Weather Alert: आज भी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, हरियाणा-पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश, जानिए अन्य राज्यों का मौसम

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Amit Upadhyay
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IMD Weather Alert Today: मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को भी दिल्ली में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश, जलभराव और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।
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मौसम विभाग ने बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।

Monsoon Update 29 July 2026: देशभर के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त मानसून पूरी तरह एक्टिव है और अच्छी-खासी बारिश देखने को मिल रही है। मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकतर जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बुधवार के लिए दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से संवेदनशील रह सकते हैं। मानसूनी ट्रफ फिलहाल उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। यही कारण है कि कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट

IMD के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण प्रमुख सड़कों, अंडरपास और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी संभावना जताई है। 29 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट रहेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को हरियाणा और पंजाब में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दोनों राज्यों के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लगातार वर्षा के कारण शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और नदियों-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, रूपनगर (रोपड़), मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और नवांशहर सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। सीमावर्ती और नदी किनारे के इलाकों में जलस्तर बढ़ने तथा निचले क्षेत्रों में जलभराव की आशंका भी जताई गई है। हरियाणा और पंजाब के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई मार्गों पर मलबा आने और सड़कें बंद होने की स्थिति बन सकती है। पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों के लिए एडवाइजरी

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले मार्गों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। नदियों और नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की भी संभावना है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

राजस्थान के पूर्वी जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून सक्रिय रहेगा।