Rakshabandhan 2026 Shubh Muhrat: कल कितने बजे बांधे अपने भाई को राखी, यहां चेक करें शुभ मुहूर्त

Rakshabandhan 2026 Shubh Muhrat Timming: रक्षाबंधन 2026 इस साल 28 अगस्त को मनाया जाएगा. जानें पूर्णिमा तिथि, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का प्रभाव और पूजा की सरल विधि.

Rakshabandhan 2026 Shubh Muhrat Timming: रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में शामिल है. यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के अनमोल रिश्ते को समर्पित है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं, भाई जीवन के हर सुख-दुख में बहन का साथ देने और उसकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं.

रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा?

सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. हालांकि, पूर्णिमा तिथि दो दिनों तक रहने के कारण राखी बांधने के लिए सही समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

पूर्णिमा तिथि का समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 5:38 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे समाप्त हो जाएगी. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, राखी बांधने का अनुष्ठान निर्धारित शुभ अवधि में करना विशेष महत्व रखता है.

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भद्रा के दौरान किए गए शुभ कार्यों से बचना चाहिए. Drik Panchang के अनुसार, 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा. इस अवधि की कुल लंबाई 3 घंटे 51 मिनट है.

क्या चंद्र ग्रहण से प्रभावित होगा रक्षाबंधन?

रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में इसका धार्मिक प्रभाव या सूतक मान्य नहीं होगा. इसलिए देशभर में रक्षाबंधन का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकेगा.

रक्षाबंधन की सरल पूजा विधि

पूजा की थाली सजाएं: दीपक, कुमकुम, अक्षत, मिठाई और राखी रखें.

तिलक लगाएं: भाई के माथे पर कुमकुम और अक्षत लगाकर आशीर्वाद दें.

राखी बांधें: भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करें.

मिठाई खिलाएं: एक-दूसरे का मुंह मीठा कर रिश्ते में प्रेम और मिठास बढ़ाएं.

उपहार दें: भाई बहन को उपहार या शगुन देते हुए हमेशा साथ देने का वादा करे.