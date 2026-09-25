Himachal IED Blast Case: नालागढ़ पुलिस स्टेशन IED ब्लास्ट केस में NIA का एक्शन, 8 महीने बाद 2 और आरोपी अरेस्ट

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Amit Upadhyay
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Himachal IED Blast Case Update: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन IED ब्लास्ट मामले में NIA ने दो और आरोपियों हरमन हैरी और जशन सैनी को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की संख्या आठ हो गई है। एजेंसी अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
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हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन IED ब्लास्ट केस में NIA ने 2 और आरोपी अरेस्ट किए हैं।

NIA Action in Nalagarh IED Blast Case: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में हुए IED ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी की जांच में हरमन हैरी और जशन सैनी की भूमिका सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या आठ हो गई है। यह मामला 1 जनवरी 2026 को नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में हुए IED विस्फोट से जुड़ा है। NIA ने बाद में राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में लेकर मामले को फिर से दर्ज किया था। अगस्त में एजेंसी ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस स्टेशन परिसर में हुआ था धमाका

NIA के मुताबिक 1 जनवरी 2026 को सुबह करीब 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में IED विस्फोट हुआ था। विस्फोट पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के कमरे से सटी बाहरी दीवार के पास हुआ था। घटना के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में केंद्र सरकार के निर्देश पर NIA ने जांच अपने हाथ में ली और 8 मई 2026 को मामले को फिर से दर्ज किया। जांच में भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

अगस्त में तीन और आरोपी हुए थे गिरफ्तार

NIA ने अगस्त में इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला, करणप्रताप और दिलजोत सैनी शामिल थे। तीनों को पंजाब के SBS नगर जिले के राहों इलाके से गिरफ्तार किया गया था। NIA ने 13 अगस्त को इस मामले में पहली बार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। इसके बाद 31 अगस्त को एजेंसी ने तीन और गिरफ्तारियों की घोषणा की। इससे पहले मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मणि के नाम शामिल थे। इन गिरफ्तारियों के बाद अगस्त के अंत तक NIA की गिरफ्त में कुल छह आरोपी थे।

अब तक आठ आरोपियों तक पहुंची NIA

हरमन हैरी और जशन सैनी की गिरफ्तारी के बाद मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की संख्या आठ हो गई है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोट की साजिश में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका थी और इनके बीच किस तरह के संबंध थे। NIA की जांच का एक प्रमुख पहलू साजिश के पूरे नेटवर्क का पता लगाना भी है। एजेंसी यह भी जांच रही है कि IED तैयार करने, उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने और विस्फोट को अंजाम देने में किन-किन लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसी के सामने अब सिर्फ विस्फोट को अंजाम देने वालों की पहचान करना ही नहीं, बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क और साजिश का पता लगाने की चुनौती है। NIA आरोपियों के आपसी संपर्क, उनकी भूमिका और मामले से जुड़े अन्य संभावित लोगों की पहचान करने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।