Bhakra-Pong Dam : आधे से ज्यादा मानसून सीजन बीता, भरे नहीं भाखड़ा, पोंग डैम, जल्द खड़ा हो सकता है बिजली, जल संकट

हिमाचल प्रदेश में अनुमान से कम बारिश होने के कारण उत्तर भारत के प्रमुख डैम अभी तक पूरी तरह से नहीं भरे हैं। यदि आने वाले दिनों में भी इनका जलस्तर अपेक्षाकृत कम रहता है तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के किसानों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

दोनों प्रमुख डैम से साल भर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को होता है पानी सप्लाई, भाखड़ा से बनती है पंजाब की ज्यादात्तर बिजली

Bhakra-Pong Dam (आज समाज), चंडीगढ़/शिमला : इस साल मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही जता दिया था कि मानसून पर अल नीनो का प्रभाव होने के चलते बारिश सामान्य से कम होगी। मौसम विशेषज्ञों की यह बात अभी तक कहीं न कहीं सटीक दिखाई दे रही है। मानसून सीजन आधे से ज्यादा बीत चुका है लेकिन हिमाचल में कम बारिश होने के कारण भाखड़ा और पोंग डैम अभी तक पूरी तरह से भरे भी नहीं है।

बांधों की स्थिति देखकर बांध प्रबंधन हैरानी में है। क्योंकि मानसून सीजन में इन बांधों में पूरे साल का ज्यादात्तर पानी आता है। इसके बाद फिर साल भर आवश्यकता के अनुसार इसने पानी नहरों में छोड़ा जाता है जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कृषि योग्य पानी जरूरतों को पूरा किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने ज्यादातर बांध मानसून की बारिश से भी पूरी तरह नहीं भर पाए। भाखड़ा बांध अभी कुल क्षमता का 19.9 मीटर (65 फुट) खाली पड़ा है। इसी तरह पोंग बांध भी 12.41 मीटर और नाथपा झाकड़ी परियोजना का जलाशय भी क्षमता से 22.05 मीटर कम भरा पाया है।

पिछले साल की तुलना में अभी तक कम पानी आया

स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आॅथोरिटी के अनुसार- भाखड़ा बांध का वाटर लेवल 11 अगस्त 2026 को 492.17 मीटर दर्ज किया गया, साल 2025 में यह 502.00 मीटर था। यानी 2025 की तुलना में इस बार भाखड़ा बांध का जलाशय 9.83 मीटर कम भर पाया है, जबकि कुल क्षमता का 19.9 मीटर खाली है। इस प्रोजेक्ट की जल व्यवस्था से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसका जलाशय सतलुज नदी पर बना है। इइटइ की व्यवस्था के तहत इसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई एवं अन्य जल जरूरतों के लिए किया जाता है।

पोंग बांध का जलाशय 12.41 मीटर खाली

इसी तरह, ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में भी पिछले साल के मुकाबले कम पानी है। 11 अगस्त 2026 को पोंग का वाटर लेवल 411.26 मीटर रहा, जबकि 11 अगस्त 2025 को यह 419.365 मीटर था। यानी पिछले साल के मुकाबले 8.105 मीटर कम है। इसकी कुल क्षमता 423.67 मीटर है। इस लिहाज से पोंग का जलाशय अभी 12.41 मीटर खाली है।

पोंग डैम की सिंचाई व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से है। इइटइ के अनुसार ब्यास परियोजना का पोंग जलाशय बड़ी मात्रा में पानी का भंडारण करता है और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नाथपा झाकड़ी में सबसे बड़ी गिरावट

सतलुज नदी पर बनी नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना के वाटर लेवल में पिछले साल के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 11 अगस्त 2026 को इसका वाटर लेवल 1473.65 मीटर रहा, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 1492.08 मीटर था। यानी इस बार वाटर लेवल 18.43 मीटर कम है। नाथपा झाकड़ी में बनने वाली बिजली उत्तरी क्षेत्र के ग्रिड में जाती है और इसके लाभार्थियों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।