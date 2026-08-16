ODI World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल, बदल गई तारीख? गांधी जयंती से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट

रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 यानी गांधी जयंती पर हो सकती है.

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के शुरु होने का इंतजार हर किसी को है. पूरी दुनिया में मौजूद भारतीय फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते देखना चाहते हैं.क्रिकेट फैंस के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 यानी गांधी जयंती पर हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से अभी आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से जड़ी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें टूर्नामेंट की शुरुआत गांधी जयंती के दिन करने के पीछे महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों को भी एक वजह माना जा रहा है. अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भारत लौटने से पहले दो दशत से भी ज्यादा समय साउथ अफ्रीका में बिताया था. बताया जा रहा है कि विश्व कप का आगाज इस खास दिन पर करने का उद्देश्य शांति और एकता का संदेश फैलाने की तरफ के कदम है.

कितने दिन तक चलेगा टूर्नामेंट

आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले 8 अक्टूबर से टूर्नामेंट के शुरुआत का प्रस्ताव था. वहीं अक्टूबर शुरुआती हफ्ते में प्रैक्टिस मैच का आयोजन किया जाना था.इसके शेड्यूल में आईसीसी और आयोजन करने वाले बोर्ड ने बदालव करने का फैसला लिया है. नए शेड्यूल के मुताबिक अब प्रैक्टिस मैच सितंबर के आखिरी हफ्ते में किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट तकरीबन 50 दिनों तक चलेगा और फाइनल 21 नवंबर 2027 को खेले जाने की संभावना है.

12 शहरों में होंगे मुकाबले

2027 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के कुल 12 शहरों को मेजबानी के लिए चुना गया है. दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, केपटाउन, डरबन, गकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, पार्ल और ईस्ट लंदन जैसे शहरों में मुकाबले होंगे. जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स को मेजबानी मिलेगी, जबकि नामीबिया की राजधानी विंडहोक भी विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी करेगी.

14 टीमें लेंगी हिस्सा

2027 वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. मेजबान देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित कई टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें खेलेंग. नए फॉर्मेट के मुताबिक शुरुआत में तीन टीमों की एक सुपर सीरीज होगी. मेन ग्रुप में 12 टीमें होंगी जिसे दो ग्रुप में बांटा जाएगा. ग्रुप चरण के बाद सुपर सेवन राउंड होगा और फिर सेमीफाइनल तथा फाइनल के जरिए विश्व चैंपियन का फैसला होगा. बाकी चार टीमों का फैसला अगले साल होने वाले क्वालीफाइंग टूर्नामेंट से होगा, जिसमें नामीबिया, वेस्टइंडीज और आयरलैंड जैसी टीमें भी शामिल होंगी.