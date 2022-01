More than 100 tourists stranded in Haripurdhar: चार दिन बाद भी नही खुला नाहन-कुपवी मार्ग, हरिपुरधार में 100 से ज्यादा सैलानी फंसे

रमेश पहाड़िया, नाहन:

More than 100 tourists stranded in Haripurdharo: हरिपुरधार नाहन, हरिपुरधार कुपवी मार्ग पर चार दिन बाद भी नही खुला। इन दोनों मार्गो पर चौथे दिन भी यातायात बहाल नहीं हो सका। जब कि लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह की अन्य सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है।

More than 100 tourists stranded in Haripurdharo

नौहराधार से राजगढ़ व नोहराधार से चुनवी, नोहराधार पुन्नरधार तथा नोहराधार संगड़ाह वाया बोगधार मार्ग बहाल हो गए है। इन सड़कों से जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाई जा चुकी है, मगर पूरी तरह बर्फ न हटने व पाला जमने के खतरे के चलते इन सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही काफी कम रही।

बल्कि इन मार्गो पर मंगलवार को किसी भी बस का आवागमन नहीं हुआ। नौहराधार-संगड़ाह मार्ग से विभाग द्वारा सोमवार को ही बर्फ हटाई जा चुकी है। बता दे कि बर्फ देखने आए सैलानियों की गाड़ियां नौहराधार आदि क्षेत्रों में देखी गई है। बर्फ से प्रभावित सड़कों पर कुछ पर्यटक व स्थानीय लोग ड्राइविंग का जोखिम उठा रहे है। जिससे वाहन हादसों का अंदेशा बना हुआ हैं।?

More than 100 tourists stranded in Haripurdharo

बर्फ के दीदार को चार दिन पहले पहुंचे हरिपुरधार में बाहरी राज्य दिल्ली हरियाणा के करीब 100 ज्यादा पर्यटक फंसे हुए है। जिन्होंने हरिपुरधार में डेरा जमाया हुआ है।(More than 100 tourists stranded in Haripurdhar) वहीं 50 से ज्यादा सैलानी नोहराधार में फंसे थे जो बड़े मुश्किल करके मंगलवार को निकल गए जबकि कई बर्फ के शौकीन सैलानी होटलों में ही ठहरे हुए है।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग के पास एक भी स्नोकटर न होने के चलते यहां जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाई जाती है, जिससे न केवल सामान्य से ज्यादा समय लगता है, बल्कि पक्की सड़क उखड़ने की भी संभावना रहती है।

उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ाह रतन शर्मा ने बताया कि, बर्फ से बंद हुई क्षेत्र की अधिकतर सड़कों पर यातायात व्यवस्था बहाल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हरिपुरधार-कुपवी चौपाल मार्ग हरिपुरधार नाहन मार्ग पर यातायात बहाल करने अथवा बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

