Himachal Monsoon Update : हिमाचल में मानसून का कहर जारी, भूस्खलन का शिकार हो रही सड़कें और लोगों के घर

वाहन हादसों की संख्या में वृद्धि, सैंकड़ों सड़कें आज भी बंद
Himachal Monsoon Update (आज समाज), शिमला। हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक और लोगों की लापरवाही से हादसे होने का सिलसिला लगातार जारी है। जिससे अब तक इस सीजन में कुल 90 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल इन हादसों के पीछे दो वजह मुख्य तौर पर सामने आई हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरी मानव की लापरवाही। इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा जनहानि बादल फटने से आने वाली अचानक बाढ़ के कारण हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा मना करने के बाद भी चालक खतरनाक रास्तों पर वाहन लेकर जा रहे हैं और हादसों में अपनी जान गवा रहे हैं।
शनिवार को किन्नौर में नेशनल हाईवे पांच के पास एक कार सतलुज नदी में जा गिरी। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। उसी दिन मनाली में 20 फीट गहरी खाई में वाहन के गिर जाने से दो युवकों की जान चली गई। हिमाचल में बारिश की वजह से फिसलन और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं, नदी-नालों का जलस्तर भी काफी हद तक बढ़ गया है। प्रदेश में 109 सड़कें बंद और 30 पेयजल योजनाएं प्रभवित हुई हैं।
50 साल से पुराना पुल हुआ नष्ट
सोमवार को कुल्लू जिला के निरमंड में प्राथमिक पाठशाला पांकवा का भवन भूस्खलन से ध्वस्त हो गया। इससे स्कूल के साथ लगता मकान भी खतरे की जद में आ गया है। सेब के 500 पौधे तबाह हो गए हैं। सिरमौर जिले में पांवटा साहिब उपमंडल की बाता नदी पर 1962 में बना पुराना पुल सोमवार दोपहर तेज बहाव के कारण टूट गया। कुछ दिन पूर्व पिलर तिरछा होने से पुल टूटने की कगार पर पहुंच गया था। इस पर यातायात कम कर किया गया था। ऊपरी क्षेत्र में हुई भारी वर्षा से कालाअंब-पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन के हिस्से पर बाता पुल का पिलर पानी के तेज बहाव में गिर गया और उसका बड़ा हिस्सा भी टूट कर नदी में गिरा।
वर्तमान में प्रदेश में 109 सड़कें बंद
रविवार देर रात शिमला में ठियोग बाईपास पर भूस्खलन से सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर गए। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी के नारला से बिजणी के बीच नारला और भटोग में नवनिर्मित पुलों की अप्रोच धंसने से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है और यातायात पुरानी सड़क से डायवर्ट किया गया है। पांवटा साहिब में 75.8, श्रीनयना देवी जी में 68.2, ऊना में 57 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : पंजाब को दहलाने की फिराक में थे आतंकी, पुलिस ने इस तरह किया बेनकाब, 9 काबू