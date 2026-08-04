क्रिकेट इतिहास का सबसे बवाली मैच, अंपायर पर प्रतिबंध, पाकिस्तान का कप्तान सस्पेंड, ज्यादा रन बनाकर भी हारी टीम

हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेस्ट मैच की जिसमें ऊपर लिखी सारी बातें देखने को मिली. सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम को हार मिली. अंपायर के फैसले पर बवाल मचा और कप्तान ने अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने से ही मना कर दिया.

नई दिल्ली. क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मुकाबले खेले गए हैं जिसको उसके नतीजे के लिए याद किया जाता है. कुछ मैच ऐसे रहे जिसको उसमें अंपायर के दिए गए फैसलों की वजह से भुलाया नहीं जा सकता. कुछ मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जहां टीम के कप्तान के विरोध ने सुर्खियां बटोरी. हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेस्ट मैच की जिसमें ऊपर लिखी सारी बातें देखने को मिली. सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम को हार मिली. अंपायर के फैसले पर बवाल मचा और कप्तान ने अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरने से ही मना कर दिया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 173 रन जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट पर 289 रन बनाया था. पाकिस्तान ने पहली पारी में 504 रन बनाया था.

क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित मुकाबलों में शामिल 2006 ओवल टेस्ट आज भी चर्चा का विषय है. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया यह मुकाबला अंपायर डैरेल हेयर के बॉल टैंपरिंग के फैसले की वजह से हंगामे में बदल गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंपायर डैरेल हेयर के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और आगे मैच खेलने से मना कर दिया. उनकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी ब्रेक के बाद नहीं उतरी. जब रेफरी ने इंग्लैंड मैच पूरा ना होने की परिस्थिति में विजेता घोषित किया तो हंगामा और बढ़ गया. आईसीसी ने अंपायर के बॉल टैंपरिंग के फैसले पर रिव्यू किया और उनके आगे अंपायरिंग करने पर ही बैन लगा दिया. इंजमाम पर ICC ने 4 वनडे खेलने पर प्रतिबंध लगा.

क्या था पूरा मामला?

साल 2006 के अगस्त महीने की 20 तारीख को लंदन के ओवल मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. मैच के चौथे दिन अंपायर डैरेल हेयर और बिली डॉक्ट्रोव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बॉल से छेड़छाड़ यानी बॉल टैंपरिंग का गंभीर आरोप लगाया. इस अपराध के दंड में इंग्लैंड की टीम को पांच रन पेनल्टी के रूप में दिए गए. इतना ही नहीं बल्कि अंपायर ने उस बॉल को भी बदल दी जिसका फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मिला. पाकिस्तान की टीम को अंपायर का ये फैसला अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण लगा और टी ब्रेक के बाद कप्तान इंजमाम उल हक ने टीम के साथ मैदान पर उतरने से मना कर दिया. इसको लेकर काफी बातें की गई पाकिस्तान की टीम को मनाने की कोशिश की गई और बात में आईसीसी के नियम के मुताबिक तय समय तक इंतजार के बाद इंग्लैंड को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया. इंग्लैंड के पक्ष में फॉरफिट घोषित कर दिया. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार था जब किसी टीम ने फॉरफिट के जरिए टेस्ट मैच गंवाया.

अंपायर और कप्तान इंजमाम दोनों पर एक्शन

आईसीसी की कमेटी ने इस मैच में दिए गए डैरेल हेयर के बॉल टैंपरिंग पेनाल्टी का रिव्यू क्या. इसमें पाया गया कि बॉल के पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किसी तरह की कोई टैंपरिंग नहीं की थी. आईसीसी के पैनल ने अंपायर हेयर पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनके इंटरनेशनल मैच की अंपायरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया. इसी वजह से उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो गयात. वहीं मैच खेलने से मना करने और अंपायर के फैसले का विरोध करने की वजह से ICC ने पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम-उल-हक पर चार वनडे मैचों का बैन लगाया. उनको खेल की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना.