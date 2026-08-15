दिमागी नक्सल हथियारी नक्सल से खतरनाक है, लाल किले से PM मोदी ने भाषण में ऐसा क्यों बोला

आजादी दिवस पर पीएम ने कहा जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है. एक बात जो गौर करने वाली थी उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया खास शब्द. पीएम मोदी ने कहा, अब देश के सामने ‘दिमागी नक्सल’ एक नई चुनौती के रूप में मौजूद हैं.

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान खास तौर पर नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया. आजादी दिवस पर पीएम ने कहा जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है. एक बात जो गौर करने वाली थी उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया खास शब्द. पीएम मोदी ने कहा, अब देश के सामने ‘दिमागी नक्सल’ एक नई चुनौती के रूप में मौजूद हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लोगों से नई पहल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो ‘दिमागी नक्सल’हैं उनकी पहचान करना होगा और अलग-थलग करने की जरूरत है. हमारा राष्ट्र निर्माण है और देश के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर विकसित भारत के बनाने की ओर आगे बढ़ाया जा सके.

3,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की शहादत का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के बुरे दौर की बात सबसे सामने रखी. उन्होंने कहा कितने ही सालों तक इससे देश प्रभावित रहा. लंबे समय तक देश के कई हिस्सों को बंदूक के दम पर अपने प्रभाव में रखा. लोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अभियानों में 3,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई. पीएम ने बताया कि जितने लोगों ने नक्सल से लड़ाई में जान गंवाई है उनकी संख्या युद्ध में जान गंवाने वाले से भी अधिक है. पीएम मोदी ने बताया कि 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प का भी जिक्र किया.

‘नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा’

15 अगस्त के खास दिन पह पीएम मोदी ने कहा कि इस बात की बेहद खुशी है कि अब इस देश में माओवादी हिंसा अब अपने आखिरी सांस ले रहा है. देश के कई इलाके नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं और अब वहां विकास तेजी से पहुंच रहा है. इस बात पर पीएम ने खास जोर देकर कहा. प्रधानमंत्री ने सेना की कामयाबी का बखान करते हुए कहा कि कभी कहा कि जिन इलाकों में नक्सलवाद की वजह से विकास के बारे में सोचना भी नामुमकिन जैसा लगता था आज वहां आज विकास की नई तस्वीर नजर आ रही है.

‘दिमागी नक्सल’ को लेकर चेतावनी

नक्सलवाद पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काफी लंबे वक्त से नक्सली विचारधारा रखने वाले लोग सत्ता के गलियारों और सरकारी समितियों में शामिल रहे. इसका असर उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर भी देखने को मिला. उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई. लेकिन कुछ लोग ऐसी विचारधारा के जरिए समाज में हिंसा फैलाते हैं. उनकी कोशिश अशांति पैदा करने की रहती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ‘दिमागी नक्सल’ की पहचान कर उन्हें अलग-थलग करना होगा और देश के युवाओं को गलत रास्ते से बचाकर मुख्यधारा से जोड़ना होगा.