HPBOSE Revised Result: हिमाचल प्रदेश SOS के 10वीं और 12वीं का संसोधित रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें चेक

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Amit Upadhyay
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HPBOSE SOS Revised Results Declared: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के मार्च 2026 सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर रिजल्ट देख सकते हैं।
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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के मार्च 2026 सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है।

HPBOSE SOS Revised Results Declared: हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए दो बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के मार्च 2026 सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए हैं। दूसरी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) धर्मशाला में होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेस में प्रवेश के लिए कुछ सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था या होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर है।

HPBOSE ने घोषित किया संशोधित रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के मार्च 2026 सत्र के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्निरीक्षण के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अपने उत्तरपुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org के Student Corner में जाकर अपना संशोधित रिजल्ट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपना परिणाम प्राप्त कर सकें।

बोर्ड ने छात्रों को दी महत्वपूर्ण सलाह

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट https://www.hpbose.org पर ही अपना रिजल्ट चेक करें और सोशल मीडिया या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से मिलने वाली किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। अगर किसी छात्र को रिजल्ट देखने, डाउनलोड करने या समझने में किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो वह बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। परीक्षा परिणाम या अन्य संबंधित जानकारी के लिए केवल बोर्ड के आधिकारिक सोर्सेज का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।

होटल मैनेजमेंट में प्रवेश का अंतिम मौका

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन तथा विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान ने बताया है कि इन सीटों पर दाखिला ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा। इसलिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों से जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। यह उन छात्रों के लिए अच्छा अवसर है जो होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले कोर्स

SIHM धर्मशाला केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित संस्थान है, जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से संबद्ध है। यहां संचालित बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग तथा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान के अनुसार अधिकांश सीटों पर प्रवेश हो चुका है, लेकिन कुछ सीटें अभी भी खाली हैं। ऐसे में इच्छुक छात्रों को बिना देरी किए आवेदन कर लेना चाहिए, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।