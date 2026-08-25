Gallantry Award 2026: हिमाचल के जांबाज रितेश शर्मा को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता सम्मान, आतंकियों को किया था नेस्तनाबूद

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Amit Upadhyay
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Himachal Soldier Honoured: हिमाचल प्रदेश के रितेश शर्मा को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रितेश वर्ष 2017 से 2022 तक करीब पांच साल कश्मीर घाटी में तैनात रहे थे।
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हिमाचल के जवान रितेश शर्मा को आतंकवाद विरोधी अभियानों में वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन से सटे ज्वालामुखी क्षेत्र के अपर घलौर गांव निवासी हवलदार रितेश शर्मा को आतंकवाद विरोधी अभियानों में वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रितेश ने कश्मीर घाटी में तैनाती के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आतंकियों के खिलाफ कई अभियानों में हिस्सा लिया और अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि की खबर मिलते ही अपर घलौर और आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर है। परिवार और ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है।

1 सितंबर को दिल्ली में होगा सम्मान

रितेश शर्मा को 1 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। रितेश के परिवार के लिए यह सम्मान बेहद भावुक और गर्व का अवसर है। उनके पिता एक्स-सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि रितेश ने देश की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

कश्मीर घाटी में पांच साल रहे तैनात

परिवार के मुताबिक रितेश शर्मा 2017 से 2022 तक करीब पांच वर्ष कश्मीर घाटी में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। रितेश ने इस अवधि में पांच प्रमुख ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। ये अभियान दुर्गम इलाकों और बेहद कठिन परिस्थितियों में चलाए गए थे। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय दिया। उनकी सेवा के दौरान दिखाई गई बहादुरी और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है।

मेडिकल कोर से शुरू किया करियर

रितेश शर्मा वर्ष 2007 में एसएसबी की मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं और बाद में कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा बने। रितेश के अनुसार वह वर्तमान में भी श्रीनगर में हवलदार के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। देश की सेवा के दौरान मिलने वाला यह सम्मान उनके लंबे सैन्य करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है।

पिता बोले- बेटे की उपलब्धि पर गर्व

रितेश के पिता ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी रितेश की उपलब्धि पर खुशी जताई है। माता सुदेश, पत्नी अंजलि और भाई अरुण समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। परिवार के मुताबिक रितेश की बहादुरी ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। गांव और आसपास के लोगों में भी उनके सम्मान को लेकर उत्साह है।

मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई

रितेश शर्मा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई नेताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी है। रितेश की कहानी उन जवानों के साहस और समर्पण को सामने लाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए कठिन और जोखिम भरे हालात में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 1 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला सम्मान समारोह उनके परिवार और पूरे हमीरपुर क्षेत्र के लिए यादगार अवसर बनने जा रहा है।