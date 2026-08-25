Awarapan 2 BOC Day 11: इमरान हाशमी की फिल्म 11वें दिन हुई धड़ाम, फिर भी 139 करोड़ का आकड़ा किया पार, जानें कलेक्शन

Awarapan 2 Box Office Collection Day 11: इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ काफी अच्छा कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म का 11वें दिन का कलेक्शन.

Awarapan 2 Box Office Collection Day 11: इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. दूसरे वीकेंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद फिल्म को दूसरे सोमवार दर्शकों की संख्या में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा. हालांकि, वीकडे स्लोडाउन के बावजूद फिल्म की कमाई पूरी तरह नहीं थमी और सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी बनी रही.

14 अगस्त को रिलीज हुई ‘आवारापन 2’ (Awarapan 2 Box Office Collection Day 11) का मुकाबला सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ से हुआ था. बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म ने अपनी प्रतिद्वंद्वी फिल्म को पीछे छोड़ते हुए मजबूत प्रदर्शन किया है.

Awarapan 2 Box Office Collection Day 11

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ ने 11वें दिन यानी 24 अगस्त को भारत में ₹2.75 करोड़ नेट का कलेक्शन किया. इसके साथ फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन बढ़कर ₹139 करोड़ हो गया है.

दूसरे सोमवार फिल्म ने 11,344 शोज के दौरान करीब 10 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. रविवार के ₹8.75 करोड़ नेट कलेक्शन की तुलना में सोमवार की कमाई में करीब 68.6 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली.

₹22 करोड़ से हुई थी शानदार शुरुआत

फिल्म ने पहले दिन ₹22 करोड़ नेट की मजबूत ओपनिंग ली थी. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा दूसरे दिन मिला और कमाई में 53.4 प्रतिशत का उछाल आया. फिल्म ने दूसरे दिन ₹33.75 करोड़ नेट कमाए, जो अब तक इसका सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन है.

तीसरे दिन ₹26 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का ओपनिंग वीकेंड ₹81.75 करोड़ तक पहुंच गया. पहले सप्ताह में ही फिल्म ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और ओपनिंग वीक ₹113.50 करोड़ नेट के साथ समाप्त किया.

₹200 करोड़ क्लब के बेहद करीब

अब फिल्म की नजर भारत में ₹150 करोड़ के आंकड़े पर है. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ₹200 करोड़ क्लब में शामिल होने से महज ₹3.45 करोड़ दूर है. इसका ग्लोबल कलेक्शन अब तक ₹196.55 करोड़ बताया गया है. अगर फिल्म ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, तो यह इमरान हाशमी की पहली सोलो फिल्म होगी जो दुनिया भर में इस मुकाम तक पहुंचेगी.