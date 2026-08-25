Delhi-NCR Rain: भारी बारिश से दिल्ली NCR हुआ पानी-पानी! सड़कें बनीं तालाब, 16 फ्लाइट्स रद्द, 123 उड़ानों में देरी

Delhi Weather 25 August 2026: दिल्ली में मंगलवार सुबह तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित हुआ. भारी बारिश के चलते IGI एयरपोर्ट पर 16 उड़ानें रद्द और 123 में देरी हुई. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

Delhi Weather 25 August 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार, 25 अगस्त की सुबह हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. लगातार बारिश के कारण कई मेन इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई. मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, एम्स, आईटीओ, आरके पुरम और फिरोजशाह रोड समेत कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला. AIIMS के पास फ्लाईओवर लूप में जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. वहीं, कनॉट प्लेस के आसपास भी सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

बारिश से हवाई यातायात भी प्रभावित

दिल्ली में खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी दिखाई दिया. उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 16 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि 123 फ्लाइट्स में देरी हुई. यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई.

इससे पहले 24 अगस्त को भी भारी बारिश और आंधी-तूफान के चलते दिल्ली का फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ था. सोमवार को दिल्ली आने वाली 15 उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा था.

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आज भी भारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज हवाओं, तूफान और बिजली गिरने की स्थिति भी बन सकती है. दिल्ली के साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

लगातार बारिश के कारण दिल्ली में अगस्त की बारिश सामान्य आंकड़े से ऊपर पहुंच गई है. 24 अगस्त तक सफदरजंग में 246.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 191.1 मिमी है. यानी बारिश करीब 29 फीसदी अधिक रही. पालम में 227.2 मिमी, लोधी रोड में 233.2 मिमी बारिश दर्ज हुई. चोटी में सामान्य से करीब 50 फीसदी और अयानगर में 66 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.