Himachal Pradesh News: हिमाचल में भारी भूस्खलन, मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी

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Amit Upadhyay
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Himachal Pradesh Landslide News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बुधवार को खोतीनाला के पास भारी भूस्खलन हो गया। इसकी वजह से मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ी से गिरे मलबे और चट्टानों के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
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हिमाचल प्रदेश में बुधवार को लैंडस्लाइड के कारण कुल्लू-मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गया।

Mandi-Kullu Highway Closed After Landslide: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। भूस्खलन के कारण राज्य की सैकड़ों सड़कें प्रभावित हुई हैं। कई जिलों में सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बुधवार सुबह मंडी-कुल्लू नेशनल हाइवे (NH-3) पर खोतीनाला के पास अचानक हुए भारी भूस्खलन के कारण हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुल्लू, मनाली और मंडी की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

खोतीनाला के पास भूस्खलन से हाईवे बंद

बुधवार सुबह अचानक हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी टीमें जेसीबी और अन्य भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचीं। सड़क पर गिरे मलबे और बड़े पत्थरों को हटाने का काम किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो जल्द से जल्द मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। ऐसे में हाईवे पर फंसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

मंडी के SP ने इस घटना पर क्या कहा?

मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि खोतीनाला के पास हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। मौके पर मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है और संबंधित विभाग की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क को जल्द खोलने में जुटी हुई हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन की जनता से की अपील

बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से संवेदनशील स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने, तेज गति से वाहन न चलाने और मौसम विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई है। प्रशासन ने यात्रियों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।