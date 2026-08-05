बीफ खाने वाला भगवान राम कैसे बन सकता है? रणबीर कपूर पर निकिता रावल ने साधा निशाना

Nikita Rawal Ranbir Kapoor Controversy: एक्ट्रेस निकिता रावल ने रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने पर सवाल उठाए. उन्होंने उनके पुराने 'बीफ' बयान का जिक्र किया. आइए जानते हैं आगे का पूरा मामला-

Nikita Rawal Ranbir Kapoor Controversy: फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने को लेकर चल रही बहस के बीच एक्ट्रेस निकिता रावल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि जो कलाकार भगवान राम जैसे पूजनीय और आस्था से जुड़े किरदार निभाते हैं, उन्हें लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. निकिता ने रणबीर कपूर के पुराने ‘बीफ’ वाले बयान का जिक्र करते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी अपील की.

Bollywood Mascot को दिए इंटरव्यू में निकिता रावल ने कहा कि भगवान राम केवल एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों, खासकर हिंदुओं के लिए आस्था, संस्कार और आदर्श का प्रतीक हैं. उन्होंने कहा, “जिसने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, सीधे कहा है कि मैं बीफ खाता हूं और अब वही श्रीराम का किरदार निभा रहा है. इससे क्या संदेश जाएगा? मुझे लगता है कि इसका बहिष्कार होना चाहिए. मैं BoycottRanbirKapoor अभियान चलाती रहूंगी. अगर उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है तो उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए. भारत में लोग माफ करना जानते हैं, लेकिन पहले अपनी गलती स्वीकार करनी होगी. मेरे हिसाब से आपका व्यक्तिगत चरित्र श्रीराम के चरित्र को सही तरीके से न्याय नहीं दे पा रहा है.”

‘सिनेमा का समाज पर गहरा असर होता है’

निकिता रावल ने कहा कि फिल्मों का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. इसलिए फिल्म निर्माता और कलाकारों को ये समझना चाहिए कि भगवान राम जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले पात्रों से लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं.

निकिता ने लोगों से अपील की कि जब तक रणबीर कपूर माफी नहीं मांगते, तब तक वे BoycottRanbirKapoor अभियान का समर्थन करें. उनका मानना है कि माफी मांगने से विवाद काफी हद तक शांत हो सकता है.

क्या है पूरा विवाद?

ये विवाद रणबीर कपूर के एक पुराने इंटरव्यू से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में खुद को “बिग बीफ गाइ” बताया था. रामायण में उनके भगवान राम का किरदार निभाने की घोषणा के बाद ये वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों का कहना है कि किसी एक्टर की निजी पसंद का असर उसके एक्टिंग पर नहीं पड़ना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि भगवान राम जैसे पूजनीय किरदार निभाने वाले कलाकारों को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए.

2026 में रिलीज होगी ‘रामायण’

निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। निर्माता नमित मल्होत्रा की यह दो भागों में बनने वाली फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसकी रिलीज़ 2026 से शुरू होने की योजना है।