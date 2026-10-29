Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोने की कीमतों में फिर उछाल, जानिए आज का सोने-चांदी का भाव

Gold Silver Rate Today in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में 29 अक्टूबर को सोने की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,110 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है। वहीं, चांदी की कीमत अलग-अलग शहरों में 220 से 230 रुपये प्रति ग्राम के बीच है।

Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए 29 अक्टूबर को कीमती धातुओं के ताजा भाव जानना जरूरी है। सोने की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव भी खरीदारों की नजर में बने हुए हैं। शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ने के बीच कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर ग्राहकों के बजट पर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव कितना है और चांदी किस कीमत पर मिल रही है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

अलग-अलग सोर्सेज के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,110 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,100 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,08,080 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। पिछले दिन की तुलना में सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अलग-अलग वेबसाइटों और स्थानीय ज्वेलर्स के भाव में अंतर हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

24, 22 और 18 कैरेट सोने में अंतर

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सोने के सिक्कों और बार में किया जाता है। दूसरी ओर 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत सोना होता है। मजबूती और टिकाऊपन के कारण इसका इस्तेमाल पारंपरिक गहने बनाने में अधिक होता है। वहीं, 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत सोना होता है और इसका इस्तेमाल अक्सर हीरे जड़ित और डिजाइनर आभूषणों में किया जाता है।

हिमाचल में आज चांदी का ताजा भाव

चांदी की कीमतों की बात करें तो उपलब्ध सामान्य बाजार अनुमान के मुताबिक इसका भाव अलग-अलग शहरों में 220 से 230 रुपये प्रति ग्राम के बीच हो सकता है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2,200 से 2,300 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2.20 लाख से 2.30 लाख रुपये बैठती है। हालांकि वास्तविक कीमत के लिए स्थानीय बाजार या विश्वसनीय बुलियन रेट की जांच जरूरी है। गहने खरीदने से पहले सोने की शुद्धता और BIS हॉलमार्क जरूर जांचें। इसके अलावा मेकिंग चार्ज और लागू GST को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे आभूषण की अंतिम कीमत बढ़ जाती है।