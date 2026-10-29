Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में कितनी है 10 ग्राम सोने की कीमत? जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 29 अक्टूबर को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,43,950 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का भाव अलग-अलग शहरों में 220 से 230 रुपये प्रति ग्राम के बीच है।

Haryana Gold-Silver Price 29 October 2026: त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। शादी का सीजन भी शुरू होने में भी अब महज कुछ सप्ताह बाकी हैं। ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा वक्त है। हरियाणा में गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,43,950 रुपये पहुंच गया है। चांदी का भाव अलग-अलग शहरों में 220 से 230 रुपये प्रति ग्राम के बीच बताया गया है। हालांकि खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव जरूर कंफर्म कर लें।

हरियाणा में आज 10 ग्राम सोने का भाव

हरियाणा में 24 कैरेट सोने की कीमत बुधवार को 1,43,290 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यह बढ़कर गुरुवार को 1,43,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,350 रुपये से बढ़कर 1,31,950 रुपये हो गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,07,470 रुपये से बढ़कर 1,07,960 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 83,590 रुपये से बढ़कर 83,970 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चारों श्रेणियों में सोने की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि हरियाणा के अलग-अलग शहरों में सोने के भाव में मामूली अंतर हो सकता है।

आज हरियाणा में चांदी का भाव जान लें

हरियाणा में चांदी की कीमत 220 से 230 रुपये प्रति ग्राम के बीच बताई गई है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2,200 से 2,300 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,20,000 से 2,30,000 रुपये बैठती है। शहर, स्थानीय मांग और विक्रेता के अनुसार कीमत में अंतर हो सकता है। ध्यान रखें कि आभूषण की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, लागू GST और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं। इस वजह से दुकान पर चुकाई जाने वाली राशि केवल चांदी के घोषित भाव से अधिक हो सकती है। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले एक बार स्थानीय ज्वेलर्स के यहां रेट जरूर चेक करें।

सोना-चांदी खरीदने से पहले ये बातें रखें ध्यान

सोने और चांदी के भाव दिनभर में बदल सकते हैं। इसलिए गहने खरीदने से पहले अपने शहर के ज्वेलर से मौजूदा कीमत की पुष्टि करें। सोने की खरीदारी के दौरान उसकी शुद्धता, हॉलमार्क और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर की जांच करना भी जरूरी है। ध्यान रखें कि आभूषण की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, लागू GST और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं। इसलिए सोना-चांदी खरीदते वक्त हर बात का ध्यान रखें।