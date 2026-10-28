Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल में आज सोने की कीमत बढ़ी या घटी? जानिए सोने-चांदी के ताजा भाव

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोने-चांदी की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों में 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना ₹1,43,950 और 22 कैरेट सोना ₹1,31,950 प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं, चांदी का सामान्य भाव ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच है।

Himachal Gold Silver Rate Today, 28 October 2026: अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का भाव जानना आपके लिए जरूरी है। शादी-ब्याह की खरीदारी हो या त्योहार के लिए सोने-चांदी के आभूषण लेने हों, कीमतों में थोड़ा-सा बदलाव भी आपके बजट पर असर डाल सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,31,950 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

हिमाचल में आज सोने का भाव कितना है?

हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन इसका भाव ₹1,43,290 था। आज 10 ग्राम पर ₹660 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर ₹1,31,950 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि पहले इसका भाव ₹1,31,350 था। 18 कैरेट सोने की कीमत भी ₹1,07,470 से बढ़कर ₹1,07,960 प्रति 10 ग्राम हो गई है। 14 कैरेट सोने का भाव ₹83,590 से बढ़कर ₹83,970 प्रति 10 ग्राम हो गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में वास्तविक भाव जानने के लिए स्थानीय सर्राफा बाजार से रेट कंफर्म करना जरूरी है।

24, 22 और 18 कैरेट सोने में क्या अंतर है?

सोना खरीदते समय आपने 24, 22 और 18 कैरेट जैसे नाम जरूर सुने होंगे। आसान भाषा में समझें तो कैरेट सोने की शुद्धता बताता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सोने के सिक्कों और निवेश के लिए किया जाता है। यह अपेक्षाकृत नरम होता है, इसलिए सामान्य आभूषण बनाने के लिए कम इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट सोना आभूषण बनाने में काफी लोकप्रिय है। इसमें सोने के साथ थोड़ी मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे गहने अधिक मजबूत बनते हैं। 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत सोना होता है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी धातुओं का होता है।

हिमाचल में चांदी का आज क्या भाव है?

सोने के साथ चांदी की कीमत जानना भी जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो चांदी के सिक्के, पायल, बर्तन या अन्य सामान खरीदना चाहते हैं। आज राज्य में चांदी का भाव ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच बताया गया था। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2.20 लाख से ₹2.40 लाख बैठती है। शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, कुल्लू और अन्य शहरों में स्थानीय बाजार के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है।