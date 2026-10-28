Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज फिर बढ़े सोने के दाम, जानिए लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 28 अक्टूबर को सोने की कीमतों में फिर तेजी दर्ज की गई। राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत अलग-अलग शहरों में ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच है।

Haryana Gold-Silver Price Update: हरियाणा में सोना खरीदने वालों के लिए आज कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 28 अक्टूबर को 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, चांदी की कीमत अलग-अलग शहरों में ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच बताई जा रही है। ऐसे में अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा भाव की जानकारी जरूर ले लें। चलिए जानते हैं कि आज राज्य के प्रमुख शहरों में सोने की क्या कीमत है।

हरियाणा में आज सोने का ताजा भाव

हरियाणा के प्रमुख शहरों में बुधवार को 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम हो गई है। एक दिन पहले इसका भाव ₹1,43,290 था। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,31,950 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत ₹1,31,350 थी। 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर ₹1,07,960 प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसमें ₹490 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 14 कैरेट सोना ₹83,590 से बढ़कर ₹83,970 प्रति 10 ग्राम हो गया है। हालांकि वास्तविक कीमत स्थानीय सर्राफा बाजार और ज्वेलर के अनुसार अलग हो सकती है।

हरियाणा में चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हरियाणा के विभिन्न शहरों में चांदी का भाव करीब ₹220 से ₹240 प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2.20 लाख से ₹2.40 लाख तक बैठती है। चांदी के भाव में शहर, स्थानीय मांग और सर्राफा बाजार के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, अंबाला और सोनीपत जैसे शहरों में खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

सोना खरीदते समय ये बातें रखें ध्यान

सोना खरीदते समय केवल प्रति 10 ग्राम की कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। आभूषणों की खरीदारी में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ सकते हैं, जिससे अंतिम बिल बढ़ जाता है। इसलिए खरीदने से पहले ज्वेलर से सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और कुल भुगतान का स्पष्ट विवरण जरूर लें। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला होता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश के लिए किया जाता है। 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि 18 और 14 कैरेट सोने में अन्य धातुओं का अनुपात अधिक होता है। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क और HUID विवरण की जांच करना भी जरूरी है।