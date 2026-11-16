Himachal Gold Silver Rate: हिमाचल में सोने की कीमतों में फिर गिरावट, जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 820 रुपये सस्ता होकर 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का भाव 200 रुपये प्रति ग्राम यानी 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज अच्छी खबर है। राज्य में सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों के सोने के भाव नीचे आए हैं। वहीं, चांदी की कीमत भी खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोने-चांदी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें।

हिमाचल में आज सोने का भाव

16 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन के 1,37,620 रुपये के मुकाबले इसमें 820 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,26,150 रुपये से घटकर 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। यानी इस श्रेणी में 750 रुपये की कमी आई है। 18 कैरेट सोना भी 1,03,220 रुपये से गिरकर 1,02,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसमें 620 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा 14 कैरेट सोने का भाव भी कम हुआ है। सोमवार को इसकी कीमत 79,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि रविवार को यह 80,280 रुपये थी।

हिमाचल में चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। 16 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव 200 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,000 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 20,000 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख रुपये बैठता है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के अलावा निवेश और औद्योगिक जरूरतों में भी किया जाता है। यही वजह है कि इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आम खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी

हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने से पहले केवल बाजार भाव देखना पर्याप्त नहीं है। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए ज्वेलरी की दुकान पर मिलने वाला बिल बाजार में बताए गए भाव से अधिक हो सकता है। सोने के गहने खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें। इससे सोने की शुद्धता की पुष्टि करने में मदद मिलती है। चांदी के आभूषण खरीदते समय भी उसकी शुद्धता और हॉलमार्किंग की जानकारी लें।