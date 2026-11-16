Kulgam Encounter: लश्कर कमांडर लतीफ भट ढेर, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने मार गिराए दो आतंकी, CRPF कैंप हमले में थे शामिल

नई दिल्ली. सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की. मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट और उसके एक साथी को मार गिराया. दोनों का संबंध पिछले सप्ताह CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले से बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कुलगाम का रहने वाला लतीफ भट पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहा था. वह दक्षिण कश्मीर में अलग-अलग ठिकानों पर छिपता था. इस दौरान उसे ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के नेटवर्क से मदद मिलती थी.

लतीफ भट पर साल 2026 में कई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था. इनमें 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या की घटना शामिल है. इसके अलावा, 31 जुलाई को कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या की घटना भी शामिल है.

11 नवंबर को CRPF पोस्ट पर हुआ था हमला

कुलगाम के मीर बाजार के पास स्थित CRPF पोस्ट पर 11 नवंबर को दो भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने गोलीबारी की थी. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए थे. इनमें से एक की हालत गंभीर थी. वारदात के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए थे. इस हमले के 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने किश्तवाड़ जिले में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या कर दी थी. मृतकों की पहचान बाबी चंद और यशपाल कुमार के रूप में हुई थी. बताया गया कि दोनों SPO एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना में शामिल होने के लिए जा रहे थे.

CRPF ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ाई सतर्कता

CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जनरल (SDG) संदीप खिरवार ने सोमवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर में हमला हुआ था. इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है. पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई है. लगातार दो आतंकी हमलों के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने या आखिरी सांसें गिनने के सरकारी दावों पर सवाल उठ रहे हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. डॉ. फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होने का दावा गलत था. उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात सामान्य होने की बात कहने वाले लोग गलत थे.