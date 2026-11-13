Himachal Pradesh Gold Silver Rate: हिमाचल में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? जानिए लेटेस्ट रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में 13 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹1,310 सस्ता होकर ₹1,38,490 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत करीब ₹2,00,000 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। 13 नवंबर को राज्य में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोना सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी की कीमत भी बाजार के अलग-अलग रेट अपडेट के अनुसार बदल रही है। अगर आप शिमला, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू या राज्य के किसी अन्य शहर में सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं आज के लेटेस्ट रेट।

हिमाचल प्रदेश में आज 24 कैरेट सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में 13 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,38,490 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को इसका भाव ₹1,39,800 प्रति 10 ग्राम था। इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना ₹1,310 सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 फीसदी सोना होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सोने के सिक्के और निवेश के लिए किया जाता है।

22 और 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट

हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,26,950 प्रति 10 ग्राम है। गुरुवार को इसकी कीमत ₹1,28,150 थी। यानी 22 कैरेट सोना ₹1,200 सस्ता हुआ है। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,850 से घटकर ₹1,03,870 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इस तरह 18 कैरेट सोने में भी ₹980 की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है, जबकि 18 कैरेट सोना हीरे और अन्य रत्नों वाली ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है।

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव क्या है?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 13 नवंबर को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव लगभग ₹200 प्रति ग्राम यानी ₹2,00,000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,000 है। हालांकि अलग-अलग शहरों और सर्राफा बाजारों में भाव में अंतर हो सकता है।