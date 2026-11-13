Punjab News: पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिलों पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ !

Punjab OTS Scheme News: पंजाब में बिजली बिल बकायेदारों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रस्ताव है।

Punjab Electricity Bill News: पंजाब में बिजली बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की जानकारी सामने आई है। 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को माफ करने का प्रस्ताव है। इस फैसले से करीब 24.86 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने और कुल 2,516 करोड़ रुपये के बकाये में से लगभग 518 करोड़ रुपये की राहत मिलने का दावा किया गया है।

31 मार्च तक के बकाये पर मिलेगी राहत

पंजाब सरकार की इस वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत उन बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कही गई है, जिनके बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया थे। ऐसे उपभोक्ताओं के बिलों पर लगा पूरा ब्याज और जुर्माना माफ किए जाने की खबर सामने आई है। इससे लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले परिवारों को पुराने बकाये का भुगतान करने में मदद मिल सकती है। इस योजना के तहत कुल 2,516 करोड़ रुपये के बकाये में से करीब 518 करोड़ रुपये की राशि माफ किए जाने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इससे प्रदेश के लगभग 24 लाख 86 हजार बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है।

दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं

इस योजना की एक खास बात यह बताई गई है कि पात्र उपभोक्ताओं को छूट का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग के कार्यालयों में बार-बार जाने या लंबी कागजी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। बिजली विभाग की ओर से बकाये की राशि में छूट अपने आप समायोजित की जाएगी और उपभोक्ताओं को संशोधित OTS बिल भेजा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को यह समझने में आसानी होगी कि ब्याज और जुर्माना माफ होने के बाद उन्हें कितनी राशि जमा करनी है।

कटे हुए बिजली कनेक्शन भी दोबारा जुड़ेंगे

योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की बात कही गई है, जिनका बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। बकाया राशि का संशोधित भुगतान करने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल किए जा सकेंगे। इससे लंबे समय से बिजली सुविधा से वंचित परिवारों को राहत मिल सकती है। आर्थिक परेशानी के कारण पुराने बिल और उस पर लगे ब्याज का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा फायदेमंद हो सकती है।