Haryana Gold Silver Rate: हरियाणा में आज सोने की कीमतों में गिरावट, चेक करें आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 13 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹1,310 सस्ता होकर ₹1,38,490 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत ₹2 लाख प्रति किलोग्राम है।

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी शुद्धता वाले सोने के भाव में कमी आई है। वहीं, चांदी की कीमत ₹200 प्रति ग्राम यानी ₹2,00,000 प्रति किलोग्राम बनी हुई है। अगर आप शादी-ब्याह या किसी अन्य मौके पर सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें।

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने का भाव

हरियाणा में 13 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,38,490 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को इसका भाव ₹1,39,800 था। इस तरह 24 कैरेट सोना एक दिन में ₹1,310 सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 फीसदी सोना होता है।

22 और 18 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट

हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,26,950 प्रति 10 ग्राम है, जबकि गुरुवार को यह ₹1,28,150 था। यानी इसकी कीमत में ₹1,200 की गिरावट आई है। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,850 से घटकर ₹1,03,870 प्रति 10 ग्राम हो गई है। इस तरह 18 कैरेट सोने में भी ₹980 की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा 14 कैरेट सोने का भाव भी नीचे आया है। आज इसकी कीमत ₹80,790 प्रति 10 ग्राम है। इस तरह हरियाणा में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव कितना है?

सोने की कीमतों में गिरावट के बीच हरियाणा में चांदी का भाव ₹200 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,00,000 है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए भी किया जाता है। ऐसे में चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का भाव जानना जरूरी है। सोने के आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क जरूर जांचें। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत बढ़ सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग ज्वेलर्स के भाव की जानकारी जरूर लें।