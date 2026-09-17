Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी, कुल्लू-मनाली से लेकर रोहतांग में बर्फ से ढके पहाड़

Himachal Pradesh Snowfall: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति में मौसम ने अचानक करवट ली है। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे मनाली आने वाले पर्यटक बेहद खुश हैं।

Himachal Snowfall Update: हिमाचल प्रदेश में सितंबर के बीच ही मौसम ने सर्दी की दस्तक दे दी है। कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। गुरुवार की सुबह रोहतांग दर्रा, बारालाचा और शिंकुला के साथ कुंजम दर्रे के आसपास भी बर्फबारी दर्ज की गई। रोहतांग समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फ दर्ज हुई है। बर्फबारी के बाद मनाली और लाहौल की पहाड़ियां सफेद नजर आने लगी हैं। अचानक बदले मौसम से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जबकि निचली घाटियों में बारिश का दौर चल रहा है।

रोहतांग से बारालाचा तक बर्फ ही बर्फ

रोहतांग दर्रे के अलावा बारालाचा, शिंकुला और कुंजम दर्रे के आसपास भी ताजा हिमपात हुआ है। इससे इन इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गया है। रोहतांग में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फ दर्ज की गई है। बर्फबारी के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में सड़क पर फिसलन बढ़ सकती है और अचानक मौसम खराब होने से सफर मुश्किल हो सकता है। खासकर बारालाचा और शिंकुला दर्रे की तरफ जाने वाले वाहन चालकों और पर्यटकों को मौसम देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। लाहौल-स्पीति प्रशासन ने भी लोगों से ऊंचाई वाले दर्रों को पार करते समय सावधानी बरतने को कहा है। रोहतांग की ऊंचाई करीब 3,978 मीटर है और यह कुल्लू घाटी को लाहौल-स्पीति से जोड़ता है।

लाहौल-स्पीति में बारिश, पहाड़ों पर बर्फ

लाहौल-स्पीति घाटी में भी मौसम ने करवट ली है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। मौसम बदलने के बाद घाटी में ठंड महसूस होने लगी है। इस बदलाव का असर स्थानीय लोगों के साथ-साथ किसानों और बागवानों पर भी पड़ रहा है। कुल्लू घाटी में सेब का सीजन अंतिम दौर में है और बारिश के कारण बागवानों को काम प्रभावित होने की चिंता है।

पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ीं

सितंबर में पहाड़ों पर बर्फबारी ने पर्यटन कारोबारियों के चेहरे जरूर खिला दिए हैं। मनाली और लाहौल-स्पीति में बर्फ देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह बदला रहा तो आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियों को फायदा मिल सकता है। फिलहाल ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वालों को मौसम और सड़क की स्थिति देखकर ही योजना बनाने की जरूरत है।

चंबा के साच पास भी काफी बर्फबारी

हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। चंबा के साच पास में करीब 30.48 सेंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज हुई है। भारी बर्फ जमने के कारण बैरागढ़-साच पास-किलाड़ सड़क मार्ग बंद हो गया है और पांगी घाटी का चंबा जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। इससे साफ है कि मौसम का असर सिर्फ कुल्लू-मनाली तक सीमित नहीं है। प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सितंबर में ही सर्दी का असर दिखने लगा है।

हिमाचल में तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का दौर भी बना हुआ है। 17 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट की जानकारी सामने आई है। बारिश के कारण पहले से प्रभावित पहाड़ी सड़कों पर भी दबाव बढ़ सकता है। राज्य में मानसून के दौरान कई सड़कें बंद रही हैं, खासकर मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिलों में सड़कें प्रभावित हुई थीं। लाहौल-स्पीति में पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए चल रही ईको पदयात्रा भी मौसम की मार से प्रभावित हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने के बाद कुछ लोगों को वापस लौटना पड़ा। इन यात्राओं का उद्देश्य हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण को प्लास्टिक और दूसरे कचरे से बचाने के साथ लोगों को प्रकृति और स्थानीय संस्कृति के प्रति जागरूक करना है।