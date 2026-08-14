Himachal News (आज समाज), चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक जिले में भूकंप की तीव्रता 3.0 रही और इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 6 बजकर 36 मिनट 28 सेकंड पर आया। NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 33.131 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.585 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।
चंबा और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते शुरुआती रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार के अनुसार कांगड़ा-चंबा-धर्मशाला क्षेत्र सीस्मिक जोन-V में आता है, जो देश का सबसे अधिक भूकंप जोखिम वाला जोन है।
भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां
- भूकंप के दौरान यदि आप घर के अंदर हों, तो नीचे झुकें, खुद को ढकें और किसी चीज को पकड़ लें। किसी डेस्क, टेबल या बेंच के नीचे छिप जाएं। किसी एक पैर को पकड़ लें और अपनी आंखें ढक लें। यदि आसपास कोई टेबल या डेस्क न हो, तो किसी भीतरी दीवार के सहारे बैठ जाएं। इमारत की बाहरी दीवार की तुलना में भीतरी दीवार के गिरने की संभावना कम होती है।
- एक सुरक्षित जगह चुनें जहां चीजें आप पर न गिरें, खिड़कियों, किताबों की अलमारियों या ऊंचे, भारी फर्नीचर से दूर रहें।
- भूकंप आने पर बाहर भागना खतरनाक होता है, क्योंकि भूकंप के दौरान और उसके तुरंत बाद इमारतों से ईंटें, छत और अन्य सामग्री गिर सकती हैं, जिससे इमारत के पास मौजूद लोग घायल हो सकते हैं।
- जब तक कंपन बंद न हो जाए, तब तक सुरक्षित स्थान पर प्रतीक्षा करें, फिर देखें कि आपको चोट तो नहीं लगी है। पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, आप दूसरों की बेहतर मदद कर पाएंगे।
- सावधानी से चलें और गिरी या टूटी हुई चीजों से सावधान रहें, जिनसे खतरा पैदा हो सकता है। भूकंप के बाद आने वाले झटकों के लिए तैयार रहें।
- आग लगने की आशंकाओं से सावधान रहें। भूकंप से संबंधित सबसे आम खतरा आग है, जो गैस पाइपलाइन टूटने, बिजली की लाइनें या उपकरण क्षतिग्रस्त होने, और पहले बुझाई गई आग या चिंगारियों के निकलने के कारण हो सकती है।
- भूकंप के झटके रुकने के बाद यदि आपको इमारत छोड़नी पड़े, तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।
- भूकंप से फायर अलार्म और स्प्रिंकलर चालू हो सकते हैं। आपको यह पक्का पता नहीं होगा कि आग का खतरा है या नहीं। सावधानी के तौर पर, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।