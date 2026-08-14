हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक जिले में भूकंप की तीव्रता 3.0 रही और इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया।

Himachal News (आज समाज), चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक जिले में भूकंप की तीव्रता 3.0 रही और इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप सुबह 6 बजकर 36 मिनट 28 सेकंड पर आया। NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 33.131 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.585 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।

चंबा और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते शुरुआती रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार के अनुसार कांगड़ा-चंबा-धर्मशाला क्षेत्र सीस्मिक जोन-V में आता है, जो देश का सबसे अधिक भूकंप जोखिम वाला जोन है।

भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां