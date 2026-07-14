Suspended Inspector Vijay Kumar : महज छह हजार कमाई छिपाना पड़ा इंस्पेक्टर विजय को भारी

इंस्टाग्राम पर 1.64 लाख फॉलोअर्स, अन्य सोशल मीडिया पर भी अकाउंट, होने लगी थी हर माह कमाई

Suspended Inspector Vijay Kumar (आज समाज), शिमला : हिमाचल के मशहूर आॅर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड के प्रमुख चेहरे और प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को प्रदेश पुलिस द्वारा सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर हुई इस कार्रवाई से उनका हर चाहने वाला मायूस है। हालांकि इंस्पेक्टर विजय कुमार को सस्पेंड करने के लिए प्रदेश पुलिस ने जो कारण बताया है वह बिल्कुल जायज है। इंस्पेक्टर विजय ने ड्यूटी पर होते हुए प्रॉटोकोल का उल्लंघन किया है।

जिसके चलते विभाग को उनपर यह कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड के साथ-साथ विजय कुमार भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके निजी एकाउंट भी सोशल मीडिया पर हैं। जिसके चलते उन्हें इन एकाउंट पर मासिक आय आना शुरू हो गया। जोकि विजय ने विभाग से छिपाकर रखी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर विजय पर जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे सोशल मीडिया एकाउंट से उन्हें हर माह छह हजार रुपए की मासिक आय होना बताया गया है।

इंस्पेक्टर विजय के इंस्टाग्राम पर हैं 1.64 लाख फॉलोअर्स

जहां हार्मनी आॅफ द पाइन्स के आॅफिशियल हैंडल के इंस्टाग्राम पर 3.29 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं विजय कुमार के 1.64 लाख फॉलोअर्स हैं। इससे पता चलता है कि इस बैंड के साथ-साथ इंस्पेक्टर विजय भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर थे।

असंतोषजनक था विजय कुमार का जवाब

विजय कुमार ने 3 जुलाई को लिखित जवाब सौंपा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उनका जवाब असंतोषजनक और बिना किसी ठोस आधार या दस्तावेजी सबूत के था। अब जांच में उन मंजूरियों की कमी और छिपी हुई आय के स्रोतों की पड़ताल की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने सेवा नियमों का किस हद तक उल्लंघन किया है।

हिमाचल पुलिस ने जारी की है सख्त नीति

हिमाचल पुलिस ने दिसंबर 2025 में एक सख्त एसओपी लागू की थी, जिसके तहत पुलिस कर्मियों को वर्दी में रील या वीडियो बनाने और संस्थागत पहचान का उपयोग करके निजी व्यावसायिक लाभ कमाने से रोका गया था। इसी एसओपी के तहत अब इंस्पेक्टर विजय को सस्पेंड किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने और रिपोर्ट मिलने के बाद, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस निलंबन और जांच से पुलिस बल के भीतर आचरण नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर जोर दिया गया है।

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