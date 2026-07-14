Movie Collection: ‘धमाल 4’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की फिल्मों का निकला दम

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Mohit Saini
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अजय देवगन की धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जिससे वेलकम टू द जंगल और अल्फा दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जहां अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म ने दुनिया भर में ₹190 करोड़ के करीब पहुंचने के बावजूद कलेक्शन में लगातार गिरावट देखी है
Movie Collection: 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की फिल्मों का निकला दम
Movie Collection: अजय देवगन की धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है

Movie Collection: अजय देवगन की धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिससे वेलकम टू द जंगल और अल्फा दोनों ही अपनी रफ़्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस कॉमेडी एंटरटेनर ने अपनी रिलीज़ के बाद से ही बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी ओर खींचा है, जिसके चलते दोनों कॉम्पिटिशन वाली फिल्मों के कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। जहां अल्फा तेज़ी से अपनी रफ़्तार खो रही है, वहीं वेलकम टू द जंगल कड़े कॉम्पिटिशन के बीच टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है।

वेलकम टू द जंगल के 18वें दिन कलेक्शन में भारी गिरावट

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने अपने 18वें दिन टिकट खिड़कियों पर एक और धीमा दिन देखा, जिसने सिर्फ़ ₹55 लाख का कलेक्शन किया। फिल्म उस दिन 1,917 शो में दिखाई गई थी। इसके साथ ही, फिल्म का ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन ₹154.63 करोड़ हो गया है, जबकि इसका नेट डोमेस्टिक कलेक्शन ₹130.10 करोड़ है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹190 करोड़ के करीब

फ़िल्म ने पिछले दिन ओवरसीज़ मार्केट से ₹25 लाख और कमाए, जिससे इसकी इंटरनेशनल टोटल कमाई ₹32.85 करोड़ हो गई। इस वजह से, वेलकम टू द जंगल ने अब वर्ल्डवाइड ₹187.48 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो ₹190 करोड़ के माइलस्टोन के और करीब है।

अल्फ़ा की रफ़्तार कम होती जा रही है

आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शरवरी की एक्शन थ्रिलर अल्फ़ा ने भी बॉक्स ऑफ़िस पर काफ़ी मंदी देखी है। 11वें दिन, फ़िल्म सिर्फ़ ₹75 लाख ही कमा पाई, जो दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट को दिखाता है।

फ़िल्म का ग्रॉस कलेक्शन अब ₹64.79 करोड़ हो गया है, जबकि इसका नेट कलेक्शन ₹54.35 करोड़ हो गया है। अल्फ़ा को 2,290 शो में दिखाया गया, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 10% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जो सिनेमाघरों में कमज़ोर डिमांड को दिखाता है।

धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया

धमाल 4 के थिएटर में शानदार प्रदर्शन के साथ, वेलकम टू द जंगल और अल्फा दोनों के लिए दर्शकों को खींचना मुश्किल होता जा रहा है। इस कॉमेडी फिल्म को ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ और फैमिली अपील का फ़ायदा मिला है, जिससे कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। जैसे-जैसे मिडवीक कलेक्शन सामने आएंगे, सभी की नज़रें इस बात पर होंगी कि क्या दोनों फिल्में रिकवर कर पाती हैं या धमाल 4 टिकट विंडो पर राज करती रहेगी।

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